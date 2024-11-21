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США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
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23:05 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/mus-1985099051.html
США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху
США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху
США сомневаются в серьезности расследования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:05
2024-11-21T23:05
в мире
израиль
сша
палестина
биньямин нетаньяху
карин жан-пьер
йоав галант
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США сомневаются в серьезности расследования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Прокурор не предоставил Израилю значимой возможность конструктивно взаимодействовать и должным образом рассмотреть свои внутренние процессы. Это ставит под сомнение правдоподобность расследования прокуроров и принятого ими сегодня решения", - ответила она журналистам на брифинге. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, карин жан-пьер, йоав галант, международный уголовный суд
В мире, Израиль, США, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Карин Жан-Пьер, Йоав Галант, Международный уголовный суд
США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху

Белый дом: США сомневаются в серьезности расследования МУС об аресте Нетаньяху

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США сомневаются в серьезности расследования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Прокурор не предоставил Израилю значимой возможность конструктивно взаимодействовать и должным образом рассмотреть свои внутренние процессы. Это ставит под сомнение правдоподобность расследования прокуроров и принятого ими сегодня решения", - ответила она журналистам на брифинге.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
Вчера, 18:21
 
В миреИзраильСШАПалестинаБиньямин НетаньяхуКарин Жан-ПьерЙоав ГалантМеждународный уголовный суд
 
 
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