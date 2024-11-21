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США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху

США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024

США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху

США сомневаются в серьезности расследования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:05

2024-11-21T23:05

2024-11-21T23:05

в мире

израиль

сша

палестина

биньямин нетаньяху

карин жан-пьер

йоав галант

международный уголовный суд

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США сомневаются в серьезности расследования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Прокурор не предоставил Израилю значимой возможность конструктивно взаимодействовать и должным образом рассмотреть свои внутренние процессы. Это ставит под сомнение правдоподобность расследования прокуроров и принятого ими сегодня решения", - ответила она журналистам на брифинге. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

израиль

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в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, карин жан-пьер, йоав галант, международный уголовный суд