https://ria.ru/20241121/matvienko-1985053594.html
Матвиенко вновь избрали председателем Совета МПА стран СНГ
Матвиенко вновь избрали председателем Совета МПА стран СНГ - РИА Новости, 21.11.2024
Матвиенко вновь избрали председателем Совета МПА стран СНГ
Члены Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ вновь избрали спикера Совфеда Валентину Матвиенко председателем совета. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:17
2024-11-21T17:17
2024-11-21T17:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Члены Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ вновь избрали спикера Совфеда Валентину Матвиенко председателем совета. Избрание главы Совета МПА СНГ является ежегодной процедурой. Главы делегаций государств-участников содружества дали высокую оценку работе Матвиенко на этом посту, ее профессионализм и организаторские качества.Председатель Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила, что возросший авторитет организации – во многом заслуга Матвиенко. Она сравнила спикера СФ с "сердцем" организации.В ответ Матвиенко в шутку напомнила выражение: "я не люблю, когда меня хвалят, потому, что мне кажется, что меня недооценивают". "Вот, ровно наоборот", - добавила политик.Она подчеркнула, что деятельность МПА СНГ – это "командная работа", отметив важность вклада парламентариев каждого государства содружества в эту работу.
https://ria.ru/20241106/matvienko-1982210775.html
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валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, россия, в мире, наталья кочанова
Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Россия, В мире, Наталья Кочанова
Матвиенко вновь избрали председателем Совета МПА стран СНГ
Матвиенко вновь избрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Члены Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ вновь избрали спикера Совфеда Валентину Матвиенко председателем совета.
Избрание главы Совета МПА СНГ является ежегодной процедурой.
Главы делегаций государств-участников содружества дали высокую оценку работе Матвиенко на этом посту, ее профессионализм и организаторские качества.
Председатель Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Наталья Кочанова
отметила, что возросший авторитет организации – во многом заслуга Матвиенко. Она сравнила спикера СФ с "сердцем" организации.
В ответ Матвиенко в шутку напомнила выражение: "я не люблю, когда меня хвалят, потому, что мне кажется, что меня недооценивают". "Вот, ровно наоборот", - добавила политик.
Она подчеркнула, что деятельность МПА СНГ – это "командная работа", отметив важность вклада парламентариев каждого государства содружества в эту работу.