https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html

Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске

Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске - РИА Новости, 21.11.2024

Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске

Силы РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:25

2024-11-21T07:25

2024-11-21T07:25

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Силы РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее Марочко сообщал, что силы РФ закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке. "За истекшие сутки ВС РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. В самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее ж\д станции Заосколье, украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВФУ (украинскими вооруженными формированиями - ред.) на территории одного из предприятий, повреждены здания в промышленной зоне, в которых укрывались украинские боевики", - рассказал Марочко. Он уточнил, что также ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск. "В районе населенного пункта Пристен (правый берег реки Оскол) на марше разбита колонна автомобильной техники (ВСУ) в количестве пяти единиц", - дополнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html

https://ria.ru/20241119/kupyansk-1984510784.html

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россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире