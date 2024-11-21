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Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске - РИА Новости, 21.11.2024
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске
Силы РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:25
2024-11-21T07:25
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Силы РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее Марочко сообщал, что силы РФ закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке. "За истекшие сутки ВС РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. В самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее ж\д станции Заосколье, украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВФУ (украинскими вооруженными формированиями - ред.) на территории одного из предприятий, повреждены здания в промышленной зоне, в которых укрывались украинские боевики", - рассказал Марочко. Он уточнил, что также ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск. "В районе населенного пункта Пристен (правый берег реки Оскол) на марше разбита колонна автомобильной техники (ВСУ) в количестве пяти единиц", - дополнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html
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россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске

Марочко: бойцы ВС России продолжают развивать успех в Купянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Силы РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Марочко сообщал, что силы РФ закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.
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"За истекшие сутки ВС РФ продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. В самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее ж\д станции Заосколье, украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВФУ (украинскими вооруженными формированиями - ред.) на территории одного из предприятий, повреждены здания в промышленной зоне, в которых укрывались украинские боевики", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что также ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск.
"В районе населенного пункта Пристен (правый берег реки Оскол) на марше разбита колонна автомобильной техники (ВСУ) в количестве пяти единиц", - дополнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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