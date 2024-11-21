https://ria.ru/20241121/marafon-1984884583.html

РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери

РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери - РИА Новости, 21.11.2024

РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери

РИА Новости совместно с ОК запускают марафон, приуроченный ко Дню матери — #первоеслово. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:10

2024-11-21T10:10

2024-11-21T10:54

риа новости

одноклассники

россия

день матери

общество

технологии

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК запускают марафон, приуроченный ко Дню матери — #первоеслово. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно присоединиться к марафону на странице РИА Новости в Одноклассниках, нажав кнопку "участвовать", и опубликовать фото, которым вы бы хотели поделиться. Это может быть снимок вашей мамы или вас самих, если вы мама. Мужчины также могут выкладывать фотографии своих матерей, а также жен и сестер, ставших мамами. Под постом нужно рассказать историю снимка. Напомним, что марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.Марафон #первоеслово продлится до 25 ноября. Лучшие фото будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 число.

https://ria.ru/20240807/druzhba-1964489162.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

риа новости, одноклассники, россия, день матери, общество, технологии