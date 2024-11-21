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РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери - РИА Новости, 21.11.2024
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10:10 21.11.2024 (обновлено: 10:54 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/marafon-1984884583.html
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери - РИА Новости, 21.11.2024
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери
РИА Новости совместно с ОК запускают марафон, приуроченный ко Дню матери — #первоеслово. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:10
2024-11-21T10:54
риа новости
одноклассники
россия
день матери
общество
технологии
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК запускают марафон, приуроченный ко Дню матери — #первоеслово. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно присоединиться к марафону на странице РИА Новости в Одноклассниках, нажав кнопку "участвовать", и опубликовать фото, которым вы бы хотели поделиться. Это может быть снимок вашей мамы или вас самих, если вы мама. Мужчины также могут выкладывать фотографии своих матерей, а также жен и сестер, ставших мамами. Под постом нужно рассказать историю снимка. Напомним, что марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.Марафон #первоеслово продлится до 25 ноября. Лучшие фото будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 число.
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РИА Новости
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риа новости, одноклассники, россия, день матери, общество, технологии
РИА Новости, Одноклассники, Россия, День матери, Общество, Технологии

РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери

© Фото : ОКРИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : ОК
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК запускают марафон, приуроченный ко Дню матери — #первоеслово. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно присоединиться к марафону на странице РИА Новости в Одноклассниках, нажав кнопку "участвовать", и опубликовать фото, которым вы бы хотели поделиться. Это может быть снимок вашей мамы или вас самих, если вы мама. Мужчины также могут выкладывать фотографии своих матерей, а также жен и сестер, ставших мамами. Под постом нужно рассказать историю снимка.
Напомним, что марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.
© Фото : ОКРИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ОК
РИА Новости и Одноклассники запускают марафон ко Дню матери
Марафон #первоеслово продлится до 25 ноября. Лучшие фото будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества.
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 число.
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