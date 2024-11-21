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Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях - РИА Новости, 21.11.2024
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13:57 21.11.2024 (обновлено: 14:08 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kovalchuk-1984997342.html
Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях
Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях - РИА Новости, 21.11.2024
Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях
Запад после распада СССР жил с иллюзиями собственной исключительности, а Россия за это время возродила свою инфраструктуру для крупных научных проектов, через... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:57
2024-11-21T14:08
россия
ссср
михаил ковальчук
курчатовский институт
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад после распада СССР жил с иллюзиями собственной исключительности, а Россия за это время возродила свою инфраструктуру для крупных научных проектов, через несколько лет ее исследовательские установки станут лучшими в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Распад СССР - и у всех у них (на Западе - ред.), прежде всего у американцев, возникла иллюзия однополярного мира. За это время мы укрепили свои передовые позиции, почти все мы сохранили и восстановили", - сказал Ковальчук на круглом столе "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики" в Совете Федерации. По его словам, западная иллюзия однополярности сейчас развенчана. А Россия строит новые исследовательские установки класса "мегасайенс" и через пять лет будет обладать самой передовой инфраструктурой в этой области, добавил Ковальчук.
https://ria.ru/20241121/kovalchuk-1984987529.html
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россия, ссср, михаил ковальчук, курчатовский институт, совет федерации рф, в мире
Россия, СССР, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Совет Федерации РФ, В мире
Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях

Ковальчук: РФ возродила научную базу, пока Запад жил с иллюзиями однополярности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Ковальчук
Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад после распада СССР жил с иллюзиями собственной исключительности, а Россия за это время возродила свою инфраструктуру для крупных научных проектов, через несколько лет ее исследовательские установки станут лучшими в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Распад СССР - и у всех у них (на Западе - ред.), прежде всего у американцев, возникла иллюзия однополярного мира. За это время мы укрепили свои передовые позиции, почти все мы сохранили и восстановили", - сказал Ковальчук на круглом столе "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики" в Совете Федерации.
По его словам, западная иллюзия однополярности сейчас развенчана. А Россия строит новые исследовательские установки класса "мегасайенс" и через пять лет будет обладать самой передовой инфраструктурой в этой области, добавил Ковальчук.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки Эффект Курчатова – Александрова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле, считает эксперт
Вчера, 13:04
 
РоссияСССРМихаил КовальчукКурчатовский институтСовет Федерации РФВ мире
 
 
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