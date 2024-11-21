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Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле - РИА Новости, 21.11.2024
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13:04 21.11.2024 (обновлено: 14:08 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kovalchuk-1984987529.html
Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле
Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле - РИА Новости, 21.11.2024
Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле
Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:04
2024-11-21T14:08
россия
земля
михаил ковальчук
курчатовский институт
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "У нас самая большая площадь лесов. Мы поглощаем углекислый газ. Они нам платить должны за то, что мы "чистим" планету. А они нам квоты назначают", - сказал Ковальчук на круглом столе "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики" в Совете Федерации.
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россия, земля, михаил ковальчук, курчатовский институт, совет федерации рф, в мире
Россия, Земля, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Совет Федерации РФ, В мире
Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле

Михаил Ковальчук: Запад должен платить РФ за очистку лесами воздуха на Земле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Ковальчук
Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"У нас самая большая площадь лесов. Мы поглощаем углекислый газ. Они нам платить должны за то, что мы "чистим" планету. А они нам квоты назначают", - сказал Ковальчук на круглом столе "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики" в Совете Федерации.
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РоссияЗемляМихаил КовальчукКурчатовский институтСовет Федерации РФВ мире
 
 
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