https://ria.ru/20241121/kovalchuk-1984987529.html

Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле

Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле - РИА Новости, 21.11.2024

Ковальчук: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле

Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:04

2024-11-21T13:04

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "У нас самая большая площадь лесов. Мы поглощаем углекислый газ. Они нам платить должны за то, что мы "чистим" планету. А они нам квоты назначают", - сказал Ковальчук на круглом столе "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240126/les-1923691058.html

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россия, земля, михаил ковальчук, курчатовский институт, совет федерации рф, в мире