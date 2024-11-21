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В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой - РИА Новости, 21.11.2024
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16:40 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kitaj-1985044802.html
В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой
В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой - РИА Новости, 21.11.2024
В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой
Бывшего директора департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цяня исключили из рядов Коммунистической партии Китая РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:40
2024-11-21T16:40
китай
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывшего директора департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цяня исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с государственной должности за использование криптовалют для получение взяток, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, по данным СМИ, это первый подобный случай в Китае. "Яо Цянь отвернулся от первоначальной миссии, не интересовался политикой, жаждал пустой славы, считая себя специалистом в области финансовых технологий, в личных интересах поддерживал конкретных поставщиков услуг," - говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа. По результатам проверки выяснилось, что он злоупотреблял надзорными полномочиями и служебным положением, помогал организациям получать неправомерные выгоды при ведении бизнеса, закупках программного и аппаратного оборудования, а также получал взятки виртуальными валютами. Его дело передано в прокуратуру для дальнейшей проверки и привлечения к уголовной ответственности. Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что это первый коррупционный случай в Китае, связанный с криптовалютой. ЦБ Китая неоднократно заявлял, что любая виртуальная валюта - незаконное средство платежа, деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчёркивал, что борьба с коррупцией не может останавливаться ни на минуту, пока существуют почва и условия для неё. Он отмечал, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за неё, следуя "принципу нулевой терпимости".
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китай, си цзиньпин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, В мире
В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой

В Китае чиновника впервые исключили из Компартии за взятки криптовалютой

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывшего директора департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цяня исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с государственной должности за использование криптовалют для получение взяток, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, по данным СМИ, это первый подобный случай в Китае.
"Яо Цянь отвернулся от первоначальной миссии, не интересовался политикой, жаждал пустой славы, считая себя специалистом в области финансовых технологий, в личных интересах поддерживал конкретных поставщиков услуг," - говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа.
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По результатам проверки выяснилось, что он злоупотреблял надзорными полномочиями и служебным положением, помогал организациям получать неправомерные выгоды при ведении бизнеса, закупках программного и аппаратного оборудования, а также получал взятки виртуальными валютами. Его дело передано в прокуратуру для дальнейшей проверки и привлечения к уголовной ответственности.
Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что это первый коррупционный случай в Китае, связанный с криптовалютой.
ЦБ Китая неоднократно заявлял, что любая виртуальная валюта - незаконное средство платежа, деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчёркивал, что борьба с коррупцией не может останавливаться ни на минуту, пока существуют почва и условия для неё. Он отмечал, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за неё, следуя "принципу нулевой терпимости".
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