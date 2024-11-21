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"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле - РИА Новости, 21.11.2024
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19:34 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/hezbolla-1985077967.html
"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле
"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле - РИА Новости, 21.11.2024
"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" провели с начала четверга около 20 боевых операций против армии Израиля, ливанское сопротивление атаковало ракетами... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:34
2024-11-21T19:34
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" провели с начала четверга около 20 боевых операций против армии Израиля, ливанское сопротивление атаковало ракетами военные базы в Ашдоде и Хайфе, сообщается в отчетах пресс-службы движения, опубликованных в четверг. "Бойцы исламского сопротивление в седьмой раз (за сутки) наносят удары из ствольной артиллерии по группам израильских военных в районе населенного пункта Хиям", - говорится в одном из заявлений. Согласно отчетам, еще одна диверсионная и несколько эвакуационных израильских групп вместе с бронетехникой были атакованы в пограничном поселении Тель-Харфа. Пресс-служба отмечает, что израильская сторона признала потери в количестве четверых военнослужащих убитыми и шестерых раненными. Еще несколько групп израильских военных были атакованы на израильской территории в районе поселения Митула. "Впервые бойцы исламского сопротивления нанесли удар серией ракет по израильской авиабазе Хатцор, расположенной в 150 километрах от границы с Ливаном к востоку от города Ашдод", - написано в еще одном заявлении. Также ракетным ударам и атакам беспилотников подверглась военная база Шарага в городе Акко, центр раннего оповещения на оккупированных Голанских высотах и база ВМС Израиля Хайфа в 35 километрах от границы с Ливаном. Израильская авиация, в свою очередь, нанесла четыре серии ударов по южному пригороду Бейрута и нескольким поселениям на востоке Ливана в долине Бекаа.
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976040117.html
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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле

"Хезболла" заявила о проведении около 20 боевых операций против армии Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" провели с начала четверга около 20 боевых операций против армии Израиля, ливанское сопротивление атаковало ракетами военные базы в Ашдоде и Хайфе, сообщается в отчетах пресс-службы движения, опубликованных в четверг.
"Бойцы исламского сопротивление в седьмой раз (за сутки) наносят удары из ствольной артиллерии по группам израильских военных в районе населенного пункта Хиям", - говорится в одном из заявлений.
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Согласно отчетам, еще одна диверсионная и несколько эвакуационных израильских групп вместе с бронетехникой были атакованы в пограничном поселении Тель-Харфа. Пресс-служба отмечает, что израильская сторона признала потери в количестве четверых военнослужащих убитыми и шестерых раненными.
Еще несколько групп израильских военных были атакованы на израильской территории в районе поселения Митула.
"Впервые бойцы исламского сопротивления нанесли удар серией ракет по израильской авиабазе Хатцор, расположенной в 150 километрах от границы с Ливаном к востоку от города Ашдод", - написано в еще одном заявлении.
Также ракетным ударам и атакам беспилотников подверглась военная база Шарага в городе Акко, центр раннего оповещения на оккупированных Голанских высотах и база ВМС Израиля Хайфа в 35 километрах от границы с Ливаном.
Израильская авиация, в свою очередь, нанесла четыре серии ударов по южному пригороду Бейрута и нескольким поселениям на востоке Ливана в долине Бекаа.
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В миреЛиванИзраильХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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