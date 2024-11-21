https://ria.ru/20241121/hezbolla-1985077967.html

"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле

"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле - РИА Новости, 21.11.2024

"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" провели с начала четверга около 20 боевых операций против армии Израиля, ливанское сопротивление атаковало ракетами... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:34

2024-11-21T19:34

2024-11-21T19:34

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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" провели с начала четверга около 20 боевых операций против армии Израиля, ливанское сопротивление атаковало ракетами военные базы в Ашдоде и Хайфе, сообщается в отчетах пресс-службы движения, опубликованных в четверг. "Бойцы исламского сопротивление в седьмой раз (за сутки) наносят удары из ствольной артиллерии по группам израильских военных в районе населенного пункта Хиям", - говорится в одном из заявлений. Согласно отчетам, еще одна диверсионная и несколько эвакуационных израильских групп вместе с бронетехникой были атакованы в пограничном поселении Тель-Харфа. Пресс-служба отмечает, что израильская сторона признала потери в количестве четверых военнослужащих убитыми и шестерых раненными. Еще несколько групп израильских военных были атакованы на израильской территории в районе поселения Митула. "Впервые бойцы исламского сопротивления нанесли удар серией ракет по израильской авиабазе Хатцор, расположенной в 150 километрах от границы с Ливаном к востоку от города Ашдод", - написано в еще одном заявлении. Также ракетным ударам и атакам беспилотников подверглась военная база Шарага в городе Акко, центр раннего оповещения на оккупированных Голанских высотах и база ВМС Израиля Хайфа в 35 километрах от границы с Ливаном. Израильская авиация, в свою очередь, нанесла четыре серии ударов по южному пригороду Бейрута и нескольким поселениям на востоке Ливана в долине Бекаа.

https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html

https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976040117.html

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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024