https://ria.ru/20241121/eksar-1984973227.html

ЭКСАР помогли ростовской компании выйти на рынки Армении и Грузии

ЭКСАР помогли ростовской компании выйти на рынки Армении и Грузии - РИА Новости, 21.11.2024

ЭКСАР помогли ростовской компании выйти на рынки Армении и Грузии

Крупный российский производитель бумажно-целлюлозной продукции санитарно-гигиенического назначения из Ростовской области расширяет свое международное... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:09

2024-11-21T12:09

2024-11-21T12:09

экономика

ростовская область

россия

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армения

грузия

экспорт

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Крупный российский производитель бумажно-целлюлозной продукции санитарно-гигиенического назначения из Ростовской области расширяет свое международное присутствие, используя инструменты поддержки Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), в частности страховую поддержку ЭКСАР."Ассортимент компании предлагает более 350 наименований товаров, включая салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу и платочки. Ее продукция востребована на внутреннем рынке, но и за его пределами - в настоящее время компания поставляется в девять зарубежных стран", - говорится в сообщении.Как рассказал финансовый директор компании Андрей Калинкин, партнерство с РЭЦ, начавшееся в 2020 году, стало ключевым фактором в успешном развитии экспортной стратегии предприятия. Компания активно использует аналитические сервисы цифровой платформы "Мой экспорт", программы государственной поддержки, а также страховую поддержку ЭКСАР и кредитную от Росэксимбанка."Взаимодействие с РЭЦ - это не просто сотрудничество, а стратегическое партнерство, которое позволяет нам уверенно выходить на новые рынки и минимизировать риски. Так, финансовые инструменты, которые предлагает Группа РЭЦ, позволяют с уверенностью заключать новые экспортные контракты и реализовывать уже подписанные. В нашей ближайшей перспективе - выход на рынок Таджикистана и Узбекистана, и есть полное понимание, что без инструментов поддержки Группы РЭЦ нам не обойтись", - уточнил Калинкин, его слова приводятся в сообщении.В 2024 году компания успешно реализовала экспортный контракт с азербайджанским партнером, воспользовавшись льготным кредитным продуктом от Росэксимбанка "Деньги на экспорт". Это позволило обеспечить своевременную поставку продукции.В этом году компания вышла на новые рынки - Армению и Грузию. Ключевым условием сотрудничества с партнерами из этих стран стала поставка продукции на условиях отсрочки платежа. Минимизировать риски, связанные с предоставлением отсрочки, и заключить контракты на новых экспортных рынках компании удалось благодаря страховому решению ЭКСАР "Страхование краткосрочной дебиторской задолженности".Использование кредитных и страховых инструментов РЭЦ позволило компании уверенно выйти на новые перспективные рынки."Грамотная политика компании по развитию экспортной деятельности и поддержка Группы РЭЦ дают осязаемый результат. У нас впереди еще много совместных проектов, и останавливаться на достигнутом не планируем", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев.

https://ria.ru/20241120/eksport-1984908035.html

https://ria.ru/20241119/rynok-1984613964.html

ростовская область

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экономика, ростовская область, россия, росэксимбанк, армения, грузия, экспорт