https://ria.ru/20241121/ekologiya-1985067323.html

В Татарстане в рамках нацпроекта "Экология" реализовано 30 мероприятий

В Татарстане в рамках нацпроекта "Экология" реализовано 30 мероприятий - РИА Новости, 21.11.2024

В Татарстане в рамках нацпроекта "Экология" реализовано 30 мероприятий

В Татарстане реализовано 30 мероприятий на 21,6 миллиарда рублей в рамках национального проекта "Экология" за шесть лет, сообщает министерство экологии и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:24

2024-11-21T18:24

2024-11-21T18:24

республика татарстан

казань

россия

экология

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КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. В Татарстане реализовано 30 мероприятий на 21,6 миллиарда рублей в рамках национального проекта "Экология" за шесть лет, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. "С 2019 года мы активно работаем по реализации национального проекта "Экология". В общей сложности за шесть лет в рамках шести федеральных проектов реализовано 30 мероприятий на общую сумму 21,6 миллиарда рублей, что позволило решить многие ключевые проблемы", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя министра экологии Егора Тарнавского. В частности, были реализованы проекты экореабилитации рек, ликвидации объектов накопленного вреда, сохранения уникальных водных объектов. По федеральному проекту "Оздоровление Волги" уже построено и реконструировано 12 очистных сооружений. В 2024 году завершается реконструкция крупнейших очистных сооружений Казани, которые входили в топ-200 основных загрязнителей Волги. Параллельно с реконструкцией шла и рекультивация иловых полей. Сроки рекультивации продлены на 2025 год. Объективными причинами переноса стали аномальные погодные условия (высокий уровень осадков и обильное таяние снега, что переполнило иловые карты), а также замена импортного флокулянта на российский аналог (в 25 раз медленнее обезвоживает иловый осадок). Этот сложный пилотный проект, который реализовывался во взаимодействии с научными институтами Российской академии наук и Академией наук Татарстана, уже назвали флагманским в России. Благодаря этому масштабному проекту, в хозяйственный оборот вернется 140 гектаров земли. В целом по нацпроекту "Экология" в сфере сохранения водных объектов с 2019 года экооздоровление прошло на 24 водных объектах, расчищены русла 33 рек, проведен капитальный ремонт 66 гидротехнических сооружений, построено восемь берегоукрепительных сооружений. Демонтировано 24 километра бездействующего нефтепровода Озерного месторождения нефти.

https://ria.ru/20241119/tatarstan-1984624095.html

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казань, россия, экология