https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html
Под Красноярском автобус столкнулся с фурой
Под Красноярском автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 21.11.2024
Под Красноярском автобус столкнулся с фурой
Фура столкнулась с рейсовым автобусом на загородной трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, перевозивший 11 пассажиров, сообщает краевой главк... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:04
2024-11-21T20:04
2024-11-21T20:04
происшествия
красноярский край
дивногорск
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Фура столкнулась с рейсовым автобусом на загородной трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, перевозивший 11 пассажиров, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в четверг на 91-м километре трассы Р-257 "Енисей" 45-летний водитель фуры двигался со стороны поселка Балахта в сторону Дивногорска, при повороте не справился с управлением и врезался в междугородний рейсовый автобус, который ехал по маршруту "Красноярск - Шушенское". После столкновения фура и автобус слетели в кювет. "В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Информация о других пострадавших уточняется. В автобусе находились 11 пассажиров", - говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция работают на месте происшествия, уточняют в МВД.
https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html
https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, дивногорск
Происшествия, Красноярский край, Дивногорск
Под Красноярском автобус столкнулся с фурой
Под Красноярском автобус с 11 пассажирами столкнулся с фурой, пострадал человек