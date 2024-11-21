https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html

Под Красноярском автобус столкнулся с фурой

Под Красноярском автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 21.11.2024

Под Красноярском автобус столкнулся с фурой

Фура столкнулась с рейсовым автобусом на загородной трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, перевозивший 11 пассажиров, сообщает краевой главк... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:04

2024-11-21T20:04

2024-11-21T20:04

происшествия

красноярский край

дивногорск

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Фура столкнулась с рейсовым автобусом на загородной трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, перевозивший 11 пассажиров, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в четверг на 91-м километре трассы Р-257 "Енисей" 45-летний водитель фуры двигался со стороны поселка Балахта в сторону Дивногорска, при повороте не справился с управлением и врезался в междугородний рейсовый автобус, который ехал по маршруту "Красноярск - Шушенское". После столкновения фура и автобус слетели в кювет. "В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Информация о других пострадавших уточняется. В автобусе находились 11 пассажиров", - говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция работают на месте происшествия, уточняют в МВД.

https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html

https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html

красноярский край

дивногорск

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происшествия, красноярский край, дивногорск