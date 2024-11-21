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СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете
СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
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брюссель
цюрих
ганновер
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета, пишет немецкое издание Bild.Как указали журналисты, в среду на борту самолета швейцарской авиакомпании во время полета из Цюриха в Брюссель одному из пассажиров стало плохо, после чего члены экипажа спросили у других пассажиров, кто из них мог бы оказать первую помощь."Одна из пассажирок откликнулась. Она оказывала первую помощь до тех пор, пока самолет благополучно приземлился в Брюсселе. Там за дело взялись медики. После посадки за ней приехал черный "Мерседес". Но не в награду за то, что она оказала помощь, а поскольку этим человеком была не кто иная, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен", — пишут обозреватели.Авторы материала напомнили, что фон дер Ляйен обладает докторской степенью, которую она получила в Медицинской школе Ганновера.
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в мире, брюссель, цюрих, ганновер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, bild
В мире, Брюссель, Цюрих, Ганновер, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Bild
СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете
Bild: глава ЕК фон дер Ляйен спасла человека в самолете