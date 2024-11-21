https://ria.ru/20241121/bild-1984991488.html

СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете

СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:22

2024-11-21T13:22

2024-11-21T13:22

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брюссель

цюрих

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета, пишет немецкое издание Bild.Как указали журналисты, в среду на борту самолета швейцарской авиакомпании во время полета из Цюриха в Брюссель одному из пассажиров стало плохо, после чего члены экипажа спросили у других пассажиров, кто из них мог бы оказать первую помощь."Одна из пассажирок откликнулась. Она оказывала первую помощь до тех пор, пока самолет благополучно приземлился в Брюсселе. Там за дело взялись медики. После посадки за ней приехал черный "Мерседес". Но не в награду за то, что она оказала помощь, а поскольку этим человеком была не кто иная, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен", — пишут обозреватели.Авторы материала напомнили, что фон дер Ляйен обладает докторской степенью, которую она получила в Медицинской школе Ганновера.

https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html

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в мире, брюссель, цюрих, ганновер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, bild