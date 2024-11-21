https://ria.ru/20241121/bayden-1985101715.html
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером - РИА Новости, 21.11.2024
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:38
2024-11-21T23:38
2024-11-21T23:38
в мире
делавэр
сша
россия
карин жан-пьер
джо байден
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269fc30f59538ce87e1042df922c4c6d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в Капитолии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В конгрессе разгорается скандал на фоне избрания в палату представителей первой трансперсоны Сары Макбрайд (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), которая будет представлять штат Делавэр с 3 января 2025 года. Спикер палаты представителей Майк Джонсон поддержал усилия республиканцев по ограничению использования женских туалетов в конгрессе только биологическими женщинами. На брифинге в Белом доме спросили, какого мнения относительно спора придерживаются в администрации. Жан-Пьер рассказала о близких отношениях Байдена и Макбрайд. "У президента близкие отношения, он очень гордится ею", - сказала Жан-Пьер. В Белом доме согласны со словами законодателя о том, что бороться надо не за туалеты, а за улучшение жизни избирателей, подчеркнула она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html
https://ria.ru/20241121/bouz-1985000356.html
делавэр
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ba884b1a6bb8df904d705a8a096795f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, делавэр, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, майк джонсон
В мире, Делавэр, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Майк Джонсон
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
В Белом доме заявили, что Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в Капитолии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В конгрессе разгорается скандал на фоне избрания в палату представителей первой трансперсоны Сары Макбрайд (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
), которая будет представлять штат Делавэр с 3 января 2025 года. Спикер палаты представителей Майк Джонсон
поддержал усилия республиканцев по ограничению использования женских туалетов в конгрессе только биологическими женщинами.
На брифинге в Белом доме спросили, какого мнения относительно спора придерживаются в администрации. Жан-Пьер рассказала о близких отношениях Байдена и Макбрайд.
"У президента близкие отношения, он очень гордится ею", - сказала Жан-Пьер.
В Белом доме согласны со словами законодателя о том, что бороться надо не за туалеты, а за улучшение жизни избирателей, подчеркнула она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.