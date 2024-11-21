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Байден гордится избранным в конгресс трансгендером - РИА Новости, 21.11.2024
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23:38 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/bayden-1985101715.html
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером - РИА Новости, 21.11.2024
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером
Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:38
2024-11-21T23:38
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в Капитолии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В конгрессе разгорается скандал на фоне избрания в палату представителей первой трансперсоны Сары Макбрайд (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), которая будет представлять штат Делавэр с 3 января 2025 года. Спикер палаты представителей Майк Джонсон поддержал усилия республиканцев по ограничению использования женских туалетов в конгрессе только биологическими женщинами. На брифинге в Белом доме спросили, какого мнения относительно спора придерживаются в администрации. Жан-Пьер рассказала о близких отношениях Байдена и Макбрайд. "У президента близкие отношения, он очень гордится ею", - сказала Жан-Пьер. В Белом доме согласны со словами законодателя о том, что бороться надо не за туалеты, а за улучшение жизни избирателей, подчеркнула она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html
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в мире, делавэр, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, майк джонсон
В мире, Делавэр, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Майк Джонсон
Байден гордится избранным в конгресс трансгендером

В Белом доме заявили, что Байден гордится избранным в конгресс трансгендером

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в Капитолии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В конгрессе разгорается скандал на фоне избрания в палату представителей первой трансперсоны Сары Макбрайд (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), которая будет представлять штат Делавэр с 3 января 2025 года. Спикер палаты представителей Майк Джонсон поддержал усилия республиканцев по ограничению использования женских туалетов в конгрессе только биологическими женщинами.
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На брифинге в Белом доме спросили, какого мнения относительно спора придерживаются в администрации. Жан-Пьер рассказала о близких отношениях Байдена и Макбрайд.
"У президента близкие отношения, он очень гордится ею", - сказала Жан-Пьер.
В Белом доме согласны со словами законодателя о том, что бороться надо не за туалеты, а за улучшение жизни избирателей, подчеркнула она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреДелавэрСШАРоссияКарин Жан-ПьерДжо БайденМайк Джонсон
 
 
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