https://ria.ru/20241121/bayden-1985101715.html

Байден гордится избранным в конгресс трансгендером

Байден гордится избранным в конгресс трансгендером - РИА Новости, 21.11.2024

Байден гордится избранным в конгресс трансгендером

Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:38

2024-11-21T23:38

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден гордится избранным в палату представителей от его штата Делавэр трансгендером, из-за которого законодатели теперь спорят о туалетах в Капитолии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В конгрессе разгорается скандал на фоне избрания в палату представителей первой трансперсоны Сары Макбрайд (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), которая будет представлять штат Делавэр с 3 января 2025 года. Спикер палаты представителей Майк Джонсон поддержал усилия республиканцев по ограничению использования женских туалетов в конгрессе только биологическими женщинами. На брифинге в Белом доме спросили, какого мнения относительно спора придерживаются в администрации. Жан-Пьер рассказала о близких отношениях Байдена и Макбрайд. "У президента близкие отношения, он очень гордится ею", - сказала Жан-Пьер. В Белом доме согласны со словами законодателя о том, что бороться надо не за туалеты, а за улучшение жизни избирателей, подчеркнула она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html

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