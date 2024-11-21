https://ria.ru/20241121/arest-1985063089.html

В Приамурье директора медцентра отправили под домашний арест за взятку

В Приамурье директора медцентра отправили под домашний арест за взятку - РИА Новости, 21.11.2024

В Приамурье директора медцентра отправили под домашний арест за взятку

Директора медцентра "АмурМЭТ" в Благовещенске взяли под домашний арест за взятку руководителю службы лицензирования министерства здравоохранения Приамурья,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:57

2024-11-21T17:57

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Директора медцентра "АмурМЭТ" в Благовещенске взяли под домашний арест за взятку руководителю службы лицензирования министерства здравоохранения Приамурья, сообщает Благовещенский городской суд. По версии следствия, директор ООО "АмурМЭТ" дал взятку в 50 тысяч рублей за внесение изменений в ранее полученную лицензию на осуществление медицинской деятельности. Руководителя службы лицензирования министерства здравоохранения Амурской области ранее заключили под стражу. "Благовещенский городской суд рассмотрел просьбу следователя СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пушкареву Е.В., обвиняемому в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Суд… заключил Пушкарева под домашний арест сроком на 2 месяца – до 20 января 2025 года", - говорится в сообщении. За это преступления Пушкарёву грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Согласно информации с сайта Благовещенской городской думы, Пушкарёв является депутатом гордумы Благовещенска, а также директором "Амурского медицинского колледжа". Был депутатом Благовещенской гордумы III и IV созывов. Отличник здравоохранения, имеет ряд ведомственных наград.

https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html

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благовещенск, амурская область, россия, благовещенский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), общество