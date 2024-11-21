https://ria.ru/20241121/aeroport-1984936641.html

В волгоградском аэропорту сняли ограничения

В волгоградском аэропорту сняли ограничения - РИА Новости, 21.11.2024

В волгоградском аэропорту сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 08.05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:17

2024-11-21T08:17

2024-11-21T08:25

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 08.05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В 08.05 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241120/aeroport-1984739659.html

волгоград

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество