https://ria.ru/20241121/aeroport-1984936641.html
В волгоградском аэропорту сняли ограничения
В волгоградском аэропорту сняли ограничения - РИА Новости, 21.11.2024
В волгоградском аэропорту сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 08.05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:17
2024-11-21T08:17
2024-11-21T08:25
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 08.05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В 08.05 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241120/aeroport-1984739659.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В волгоградском аэропорту сняли ограничения
Росавиация: в волгоградском аэропорту сняли ограничения