https://ria.ru/20241121/aeroport-1984934975.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 21.11.2024

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:42

2024-11-21T07:42

2024-11-21T07:49

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

волгоград

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05:45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html

волгоград

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), волгоград