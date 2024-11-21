Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 21.11.2024 (обновлено: 07:49 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/aeroport-1984934975.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 21.11.2024
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:42
2024-11-21T07:49
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_44c95188040789abc6bba154d0b2512b.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05:45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_8a1a52d2b3130b4959d55e455dfb603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), волгоград
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Волгоград
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Волгоград . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05:45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда", - говорится в сообщении.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы
07:10
В Росавиации отметили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Волгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала