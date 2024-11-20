https://ria.ru/20241120/vsm-1984775384.html
Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год
Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год - РИА Новости, 20.11.2024
Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год
Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года, указано в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:25
2024-11-20T11:25
2024-11-20T11:28
москва
санкт-петербург
россия
ржд
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984775579_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_ab18839702caf000b30aa10b4edf9439.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года, указано в информации на сайте концессионера трассы "ВСМ Две столицы". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Официально сообщалось, что дорога будет полностью запущена в 2028 году, но без конкретных дат. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Москва - Санкт-Петербург… Высокоскоростная железнодорожная магистраль… 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию", - значится на сайте. Там же внизу указана информация: "2024. ООО "ВСМ Две Столицы". Все права защищены". РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО " ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей. Протяжённость магистрали составит 679 километров, в том числе 636 километров в рамках концессионного соглашения. В целом в России планируется создание целой сети ВСМ.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984634894.html
https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984775579_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0debda5181cec6be72d4a62c1b507aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, россия, ржд, технологии
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД, Технологии
Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год
Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург намечен на 1 апреля 2028 года
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года, указано в информации на сайте концессионера трассы "ВСМ Две столицы".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Официально сообщалось, что дорога будет полностью запущена в 2028 году, но без конкретных дат. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
"Москва - Санкт-Петербург… Высокоскоростная железнодорожная магистраль… 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию", - значится на сайте.
Там же внизу указана информация: "2024. ООО "ВСМ Две Столицы". Все права защищены".
РЖД
строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде
до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО " ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей.
Протяжённость магистрали составит 679 километров, в том числе 636 километров в рамках концессионного соглашения.
В целом в России планируется создание целой сети ВСМ.