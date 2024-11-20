https://ria.ru/20241120/volodin-1984809170.html
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ - РИА Новости, 21.11.2024
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-20T13:21
2024-11-20T13:21
2024-11-21T00:26
госдума рф
общество
вячеслав володин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, сообщает пресс-служба Госдумы."Он (вопрос - ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема стала для всех очевидной, и ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.Кроме того, Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса."Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – заключил он.
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Володин поручил обсудить целесообразность ОГЭ и нагрузку на школьников
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Он (вопрос - ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.
По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема стала для всех очевидной, и ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.
Кроме того, Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса.
"Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – заключил он.