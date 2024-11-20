Рейтинг@Mail.ru
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 20.11.2024 (обновлено: 00:26 21.11.2024)
https://ria.ru/20241120/volodin-1984809170.html
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ - РИА Новости, 21.11.2024
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-20T13:21
2024-11-21T00:26
госдума рф
общество
вячеслав володин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, сообщает пресс-служба Госдумы."Он (вопрос - ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема стала для всех очевидной, и ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.Кроме того, Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса."Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – заключил он.
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ

Володин поручил обсудить целесообразность ОГЭ и нагрузку на школьников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Он (вопрос - ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.
По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема стала для всех очевидной, и ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.
Кроме того, Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса.
"Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – заключил он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией
4 ноября, 18:41
 
Госдума РФОбществоВячеслав ВолодинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала