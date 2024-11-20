https://ria.ru/20241120/volodin-1984809170.html

Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ

Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ - РИА Новости, 21.11.2024

Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-20T13:21

2024-11-20T13:21

2024-11-21T00:26

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, сообщает пресс-служба Госдумы."Он (вопрос - ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема стала для всех очевидной, и ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.Кроме того, Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса."Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – заключил он.

https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование