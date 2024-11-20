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МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании - РИА Новости, 20.11.2024
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17:47 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984885283.html
МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании
МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании - РИА Новости, 20.11.2024
МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании
Министерство иностранных дел Украины после сообщений о закрытии посольств западных стран в Киеве на фоне якобы готовящейся воздушной атаки обвинило партнеров в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:47
2024-11-20T17:47
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины после сообщений о закрытии посольств западных стран в Киеве на фоне якобы готовящейся воздушной атаки обвинило партнеров в "информационном нагнетании". Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Министерство иностранных дел Киргизии в среду рекомендовало согражданам, которые в данный момент находятся на Украине, усилить меры безопасности или покинуть территорию этой страны. Посольство Казахстана в Киеве также рекомендовало гражданам республики покинуть Украину в целях безопасности. "Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001 день (конфликта на Украине – ред.) так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", - говорится в заявлении украинского МИД в Telegram-канале. В среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
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в мире, украина, киев, сша
В мире, Украина, Киев, США
МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании

МИД Украины обвинил США, Италию и Испанию в информационном нагнетании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины после сообщений о закрытии посольств западных стран в Киеве на фоне якобы готовящейся воздушной атаки обвинило партнеров в "информационном нагнетании".
Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.
Министерство иностранных дел Киргизии в среду рекомендовало согражданам, которые в данный момент находятся на Украине, усилить меры безопасности или покинуть территорию этой страны. Посольство Казахстана в Киеве также рекомендовало гражданам республики покинуть Украину в целях безопасности.
"Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001 день (конфликта на Украине – ред.) так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", - говорится в заявлении украинского МИД в Telegram-канале.
В среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву
Вчера, 12:12
 
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