Глава МИД Украины отверг возможность территориальных уступок
Глава МИД Украины Сибига отверг возможность территориальных уступок
Здание министерства иностранных дел в Киеве.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе визита в Вашингтон отверг возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта на Украине.
Ранее в украинском МИД сообщали, что Сибига во вторник посетит Вашингтон, где проведет "важные встречи" в государственном департаменте США.
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"Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир", - приводится слова Сибиги, сказанные им в ходе мероприятия с членами Хельсинкской комиссии США, в газете Hill.
Он также указал на то, что сейчас Вашингтон не может позволить себе выглядеть слабым.
Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта. Как отметили дипломаты, Сибига обсуждал с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник Дмитрий Кулеба.
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Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.