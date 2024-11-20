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Темрезов: проект аэропорта в КЧР был представлен на "Транспортной неделе" - РИА Новости, 20.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/temrezov-1984783325.html
Темрезов: проект аэропорта в КЧР был представлен на "Транспортной неделе"
Темрезов: проект аэропорта в КЧР был представлен на "Транспортной неделе" - РИА Новости, 20.11.2024
Темрезов: проект аэропорта в КЧР был представлен на "Транспортной неделе"
Большой интерес со стороны посетителей Всероссийского форума "Транспортная неделя" вызвал проект строительства международного аэропорта в Карачаево-Черкессии,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:52
2024-11-20T11:52
карачаево-черкесская республика
экономика
россия
рашид темрезов
аэропорты регионов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Большой интерес со стороны посетителей Всероссийского форума "Транспортная неделя" вызвал проект строительства международного аэропорта в Карачаево-Черкессии, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Глава республики вместе с председателем правительства КЧР Муратом Аргуновым, министром транспорта КЧР Ренатом Семеновым и директором филиала Упрдор "Кавказ" по КЧР Артуром Коркмазовым приняли участие в работе Всероссийского форума "Транспортная неделя", который прошел 19 ноября. "Большой интерес со стороны посетителей выставки вызвал проект строительства международного аэропорта в Карачаево-Черкесии. Новый аэропорт позволит существенно сократить время в пути до наших туристических точек притяжения. По условиям соглашения, которое мы подписали на Кавказском инвестиционном форуме, за счет инвестиций УК "Аэропорты Регионов" будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. Мы берем на себя обязательства по строительству внешних коммуникаций для аэропорта", - написал Темрезов. Он отметил, что срок завершения строительства запланирован на 2028 год. Глава региона также добавил, что развитие России связано с ростом транспортной и дорожной сети, которая не только соединяет между собой регионы и страны, но и является основой динамичного развития страны. Он добавил, что деловая программа "Транспортной недели" наглядно демонстрирует, как модернизируется транспортная инфраструктура, как новые современные объекты становятся локомотивами развития территорий и России в целом. "Транспортная неделя" - традиционная площадка, на которой представлены экспозиции не только структурных подразделений Минтранса России, но и регионов, которые презентуют свои достижения в сфере транспорта и дорожного хозяйства. На форуме обсуждается все, что составляет экономику транспорта. Особый акцент на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок.
https://ria.ru/20241120/temrezov-1984772413.html
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экономика, россия, рашид темрезов, аэропорты регионов
Карачаево-Черкесская Республика, Экономика, Россия, Рашид Темрезов, Аэропорты регионов

Темрезов: проект аэропорта в КЧР был представлен на "Транспортной неделе"

© Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Большой интерес со стороны посетителей Всероссийского форума "Транспортная неделя" вызвал проект строительства международного аэропорта в Карачаево-Черкессии, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Глава республики вместе с председателем правительства КЧР Муратом Аргуновым, министром транспорта КЧР Ренатом Семеновым и директором филиала Упрдор "Кавказ" по КЧР Артуром Коркмазовым приняли участие в работе Всероссийского форума "Транспортная неделя", который прошел 19 ноября.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР
Вчера, 11:09
"Большой интерес со стороны посетителей выставки вызвал проект строительства международного аэропорта в Карачаево-Черкесии. Новый аэропорт позволит существенно сократить время в пути до наших туристических точек притяжения. По условиям соглашения, которое мы подписали на Кавказском инвестиционном форуме, за счет инвестиций УК "Аэропорты Регионов" будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. Мы берем на себя обязательства по строительству внешних коммуникаций для аэропорта", - написал Темрезов.
Он отметил, что срок завершения строительства запланирован на 2028 год.
Глава региона также добавил, что развитие России связано с ростом транспортной и дорожной сети, которая не только соединяет между собой регионы и страны, но и является основой динамичного развития страны.
Он добавил, что деловая программа "Транспортной недели" наглядно демонстрирует, как модернизируется транспортная инфраструктура, как новые современные объекты становятся локомотивами развития территорий и России в целом.
"Транспортная неделя" - традиционная площадка, на которой представлены экспозиции не только структурных подразделений Минтранса России, но и регионов, которые презентуют свои достижения в сфере транспорта и дорожного хозяйства. На форуме обсуждается все, что составляет экономику транспорта. Особый акцент на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок.
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