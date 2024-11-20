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Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР - РИА Новости, 20.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/temrezov-1984772413.html
Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР
Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР - РИА Новости, 20.11.2024
Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР
Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для экономического роста и залог безопасности для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:09
2024-11-20T11:09
карачаево-черкесская республика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для экономического роста и залог безопасности для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Глава КЧР принял участие 19 ноября в совещании под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии в ходе XVIII Международного форума и выставки "Транспортная неделя". "Сегодня республика имеет очень благоприятный инвестиционный климат благодаря туристической привлекательности, именно поэтому развитие транспортной сети и придорожного сервиса – это стимул для экономического развития и залог безопасности для жителей и гостей региона", - написал Темрезов. В ходе встречи также обсудили наиболее важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в республике. Это капитальный ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" на подъезде к городу Черкесску и моста через реку Домбай-Ульген на 118 километре автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Кроме того, в период 2024-2028 годов на территории региона планируют завершить работы на двух федеральных объектах протяженностью 33 километра. Темрезов поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за совместную системную работу над повышением качества дорог и обеспечению безопасности дорожного движения в республике. "С каждым годом этот вопрос становится для нас все более актуальным с учетом развития туризма и роста объемов промышленного производства. По итогам встречи достигнут ряд конкретных договоренностей, которые, несомненно, самым положительным образом скажутся на дальнейшем развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20241117/temrezov-1984265482.html
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черкесск, домбай, рашид темрезов, роман новиков
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Домбай, Рашид Темрезов, Роман Новиков

Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для экономического роста и залог безопасности для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Глава КЧР принял участие 19 ноября в совещании под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии в ходе XVIII Международного форума и выставки "Транспортная неделя".
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"Сегодня республика имеет очень благоприятный инвестиционный климат благодаря туристической привлекательности, именно поэтому развитие транспортной сети и придорожного сервиса – это стимул для экономического развития и залог безопасности для жителей и гостей региона", - написал Темрезов.
В ходе встречи также обсудили наиболее важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в республике. Это капитальный ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" на подъезде к городу Черкесску и моста через реку Домбай-Ульген на 118 километре автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Кроме того, в период 2024-2028 годов на территории региона планируют завершить работы на двух федеральных объектах протяженностью 33 километра.
Темрезов поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за совместную системную работу над повышением качества дорог и обеспечению безопасности дорожного движения в республике.
"С каждым годом этот вопрос становится для нас все более актуальным с учетом развития туризма и роста объемов промышленного производства. По итогам встречи достигнут ряд конкретных договоренностей, которые, несомненно, самым положительным образом скажутся на дальнейшем развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии", - заключил губернатор.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскДомбайРашид ТемрезовРоман Новиков
 
 
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