https://ria.ru/20241120/temrezov-1984772413.html

Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР

Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР - РИА Новости, 20.11.2024

Темрезов: развитие транспортной сети – стимул для экономического роста КЧР

Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для экономического роста и залог безопасности для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:09

2024-11-20T11:09

2024-11-20T11:09

карачаево-черкесская республика

черкесск

домбай

рашид темрезов

роман новиков

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для экономического роста и залог безопасности для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Глава КЧР принял участие 19 ноября в совещании под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии в ходе XVIII Международного форума и выставки "Транспортная неделя". "Сегодня республика имеет очень благоприятный инвестиционный климат благодаря туристической привлекательности, именно поэтому развитие транспортной сети и придорожного сервиса – это стимул для экономического развития и залог безопасности для жителей и гостей региона", - написал Темрезов. В ходе встречи также обсудили наиболее важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в республике. Это капитальный ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" на подъезде к городу Черкесску и моста через реку Домбай-Ульген на 118 километре автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Кроме того, в период 2024-2028 годов на территории региона планируют завершить работы на двух федеральных объектах протяженностью 33 километра. Темрезов поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за совместную системную работу над повышением качества дорог и обеспечению безопасности дорожного движения в республике. "С каждым годом этот вопрос становится для нас все более актуальным с учетом развития туризма и роста объемов промышленного производства. По итогам встречи достигнут ряд конкретных договоренностей, которые, несомненно, самым положительным образом скажутся на дальнейшем развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20241117/temrezov-1984265482.html

https://ria.ru/20241117/kchr-1984254567.html

черкесск

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Артем Смирнов

черкесск, домбай, рашид темрезов, роман новиков