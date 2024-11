https://ria.ru/20241120/stalker-1984904937.html

Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2

2024-11-20T19:52

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русофобского контента пока не нашли, но обнаружили много багов. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разработанная украинской студией GSC Game World. Релиз состоялся 20 ноября, однако пользователи из России не могут ее приобрести на платформах Steam и Epic Games Store. "S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли – зато обнаружили кучу багов. Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. При это депутат рассказал, что многие его подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. "Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", - заключил парламентарий. Ранее Горелкин заявлял РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. По его словам, это произойдет в случае, если в контенте "обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее)". В Роскомнадзоре РИА Новости заявляли, что ведомство ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании информации запрещенной, такое решение не поступало.

