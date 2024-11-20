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Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 20.11.2024
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19:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/stalker-1984904937.html
Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2
Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 20.11.2024
Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русофобского контента пока не нашли, но обнаружили много... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:52
2024-11-20T19:52
технологии
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русофобского контента пока не нашли, но обнаружили много багов. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разработанная украинской студией GSC Game World. Релиз состоялся 20 ноября, однако пользователи из России не могут ее приобрести на платформах Steam и Epic Games Store. "S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли – зато обнаружили кучу багов. Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. При это депутат рассказал, что многие его подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. "Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", - заключил парламентарий. Ранее Горелкин заявлял РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. По его словам, это произойдет в случае, если в контенте "обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее)". В Роскомнадзоре РИА Новости заявляли, что ведомство ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании информации запрещенной, такое решение не поступало.
https://ria.ru/20210726/stalker-1742842241.html
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технологии, россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Депутат Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много багов

© S.T.A.L.K.E.R. 2Скриншот страницы сайта проекта S.T.A.L.K.E.R. 2
Скриншот страницы сайта проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© S.T.A.L.K.E.R. 2
Скриншот страницы сайта проекта S.T.A.L.K.E.R. 2. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русофобского контента пока не нашли, но обнаружили много багов.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разработанная украинской студией GSC Game World. Релиз состоялся 20 ноября, однако пользователи из России не могут ее приобрести на платформах Steam и Epic Games Store.
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"S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли – зато обнаружили кучу багов. Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
При это депутат рассказал, что многие его подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. "Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", - заключил парламентарий.
Ранее Горелкин заявлял РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. По его словам, это произойдет в случае, если в контенте "обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее)". В Роскомнадзоре РИА Новости заявляли, что ведомство ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании информации запрещенной, такое решение не поступало.
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