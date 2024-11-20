Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2
Депутат Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много багов
Скриншот страницы сайта проекта S.T.A.L.K.E.R. 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русофобского контента пока не нашли, но обнаружили много багов.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разработанная украинской студией GSC Game World. Релиз состоялся 20 ноября, однако пользователи из России не могут ее приобрести на платформах Steam и Epic Games Store.
Украинского журналиста возмутил русский язык в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2
26 июля 2021, 01:11
"S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли – зато обнаружили кучу багов. Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
При это депутат рассказал, что многие его подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. "Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", - заключил парламентарий.
Ранее Горелкин заявлял РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. По его словам, это произойдет в случае, если в контенте "обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее)". В Роскомнадзоре РИА Новости заявляли, что ведомство ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании информации запрещенной, такое решение не поступало.
Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"
4 апреля, 20:13