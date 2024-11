https://ria.ru/20241120/stalker-1984903618.html

Россияне не могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 на Steam и Epic Games Store

Россияне не могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 на Steam и Epic Games Store - РИА Новости, 20.11.2024

Россияне не могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 на Steam и Epic Games Store

Состоялся релиз игры-шутера про Чернобыльскую зону отчуждения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - об этом сообщила компания-разработчик игры GSC Game World в РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:33

2024-11-20T19:33

2024-11-20T19:33

технологии

антон горелкин

андрей тарковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736933062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_328e53f45ff7bb224599b45b6b6dcccb.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Состоялся релиз игры-шутера про Чернобыльскую зону отчуждения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - об этом сообщила компания-разработчик игры GSC Game World в своем аккаунте в соцсети X; однако пользователи из России не могут ее приобрести на платформах Steam и Epic Games Store, передает корреспондент РИА Новости. "Это невероятно говорить, но игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла. Это совершенно дико... После более чем 15 лет двери Зоны снова открыты", - сказано в сообщении. Игра доступна для покупки на платформах Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Xbox Store и в Game Pass. Однако при переходе на ссылки для покупки игры в Steam и Epic Games российским пользователям сайт выдает ошибку и сообщение "Данный товар недоступен в вашем регионе". РИА Новости изучило предложения о покупке игры в России. Так, S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox доступен к покупке на Wildberries с доставкой на 24 ноября, там же размещены объявления с кодами активации в Steam. Цена варьируется от 2800 до 4900 рублей. Код активации для Steam также продается на "Яндекс Маркете", стоимость доходит до 13 тысяч рублей. В пресс-службе VK Play агентству рассказали, что не планируют продавать игру на своей платформе. Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - украинская студия GSC Game World. Релиз второй серии состоялся спустя 17 лет после выхода первой игры серии "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля". События в игре разворачиваются в постапокалиптической Чернобыльской зоны отчуждения, главным героем становится Скиф. Игроку предлагают погрузиться в нелинейную историю, происходящую в атмосфере мрачной фантастики и постапокалипсиса и определить будущее зоны отчуждения. Как рассказал РИА Новости руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников, постапокалиптическая атмосфера в S.T.A.L.K.E.R. сочетает элементы научной фантастики, мистики, реализма. "Игра черпает вдохновение из произведений советской и российской культуры - роман братьев Стругацких "Пикник на обочине" и фильм Андрея Тарковского "Сталкер", которые имеют культовый статус в России... Игра поднимает важные философские и социальные вопросы, такие как природа человеческой жадности, моральный выбор, выживание в экстремальных условиях и последствия научных экспериментов", - рассказал он. Овчинников назвал S.T.A.L.K.E.R. одной из популярных серий среди русскоязычных геймеров: "Она даже выдвигалась в прошлом году в Зал славы отечественной видеоигровой индустрии... Но из-за многочисленных негативных обращений, связанных с критикой позиции студий в отношении СВО, была исключена из голосования. Поэтому интерес к игре, я думаю, в любом случае будет. И негативный фон, скандалы, блокировки и обсуждения этого, будут только способствовать интересу к проекту". В ноябре депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность. Однако он уточнил, что запрет может произойти только на основании того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ - Горелкин не исключает, что после выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация. Накануне Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ограничит доступ к игре только на основании судебного решения о признании запрещенной информации.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

https://ria.ru/20241111/stalker-1983183429.html

https://ria.ru/20210726/stalker-1742842241.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон горелкин, андрей тарковский