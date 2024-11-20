https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984732489.html

В Кремле отметили готовность Запада воевать "до последнего украинца"

В Кремле отметили готовность Запада воевать "до последнего украинца" - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле отметили готовность Запада воевать "до последнего украинца"

Западные политики готовы воевать с РФ до последнего украинца, им не жаль ни страну, ни ее граждан, но Западу это не поможет, СВО будет продолжаться, пока цели... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:10

2024-11-20T05:10

2024-11-20T05:26

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

украина

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Западные политики готовы воевать с РФ до последнего украинца, им не жаль ни страну, ни ее граждан, но Западу это не поможет, СВО будет продолжаться, пока цели России не будут достигнуты, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет. Специальная военная операция будет продолжаться, и все цели будут достигнуты", - сказал Песков, комментируя разрешения западных политиков на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984731600.html

https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

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россия, брянская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз