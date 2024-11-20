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В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке
В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 20.11.2024
В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке
Двое полицейских отдела по борьбе с коррупцией в Приамурье задержаны по подозрению во взятке на общую сумму более 600 тысяч рублей, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:07
2024-11-20T10:07
2024-11-20T10:07
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Двое полицейских отдела по борьбе с коррупцией в Приамурье задержаны по подозрению во взятке на общую сумму более 600 тысяч рублей, сообщает СУСК региона. Преступную деятельность пресекли совместно сотрудники УФСБ и УМВД по Амурской области. "По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) задержаны двое оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального образования МВД России "Свободненский", - говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что с июня 2022 года по апрель 2024 года фигуранты в городах Свободный и Благовещенск брали взятки от граждан, которые незаконно работали в сфере лесопользования. Всего подозреваемые получили более 600 тысяч рублей. Их заключили под стражу. Идёт следствие, уточнили в ведомстве. На данный момент фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241112/hakasija-1983281108.html
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происшествия, амурская область, россия, свободный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Россия, Свободный, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке
СК: в Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке