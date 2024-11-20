https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 20.11.2024

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:12

2024-11-20T12:12

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Путина к переговорам. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html

https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html

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