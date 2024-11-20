Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:12
2024-11-20T12:12
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Путина к переговорам. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_515:0:2606:1568_1920x0_80_0_0_ccf311ba17835b6f55cc414d58e591db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков заявил о готовности Путина к контактам и переговорам по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Путина к переговорам.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией
19 ноября, 14:39
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
26 июля, 00:15
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала