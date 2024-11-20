https://ria.ru/20241120/putin-1984785774.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной - РИА Новости, 20.11.2024

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что её обаятельные героини... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:01

2024-11-20T12:01

2024-11-20T12:01

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что её обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Доме кино в Москве. После этого актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". "Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами", - написал Путин в телеграмме, которую прочитала в ходе церемонии прощания директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина. Президент выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем, уважаемые родные, близкие и коллеги Светланы Афанасьевны", - отметил он. "Светлая память о Светлане Афанасьевне Светличной навсегда сохранится в сердцах близких друзей, коллег, почитателей и лично в моем сердце", - заключил глава государства. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и другие кинокартины.

https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рсфср, москва, светлана светличная, владимир путин, михаил калик, дом кино, общество