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Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера - РИА Новости, 20.11.2024
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10:17 20.11.2024 (обновлено: 10:51 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/prezident-1984759214.html
Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера
Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера - РИА Новости, 20.11.2024
Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:17
2024-11-20T10:51
в мире
узбекистан
абдулла арипов
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Арипов занимает пост премьера Узбекистана с декабря 2016 года. Во вторник кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина страны.Президент Узбекистана отметил, что Арипов – лидер, обладающий большим организаторским потенциалом, богатыми знаниями и опытом работы в системе исполнительной власти, добавил Асадов.В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.
https://ria.ru/20241028/vybory-1980432048.html
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в мире, узбекистан, абдулла арипов, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Абдулла Арипов, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера

Президент Узбекистана Мирзиеев внес кандидатуру Арипова на пост премьера

© Фото : правительственный портал Республики УзбекистанЗдание правительства Узбекистана
Здание правительства Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : правительственный портал Республики Узбекистан
Здание правительства Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Арипов занимает пост премьера Узбекистана с декабря 2016 года. Во вторник кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина страны.
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Президент Узбекистана отметил, что Арипов – лидер, обладающий большим организаторским потенциалом, богатыми знаниями и опытом работы в системе исполнительной власти, добавил Асадов.
В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.
Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.
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В миреУзбекистанАбдулла АриповШавкат Мирзиеев
 
 
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