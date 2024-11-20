https://ria.ru/20241120/prezident-1984759214.html

Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера

Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера - РИА Новости, 20.11.2024

Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:17

2024-11-20T10:17

2024-11-20T10:51

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Арипов занимает пост премьера Узбекистана с декабря 2016 года. Во вторник кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина страны.Президент Узбекистана отметил, что Арипов – лидер, обладающий большим организаторским потенциалом, богатыми знаниями и опытом работы в системе исполнительной власти, добавил Асадов.В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.

https://ria.ru/20241028/vybory-1980432048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, абдулла арипов, шавкат мирзиеев