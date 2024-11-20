https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html

Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом

Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом - РИА Новости, 20.11.2024

Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом

Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:12

2024-11-20T23:12

2024-11-20T23:12

россия

луганск

донбасс

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Патриотизм - это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", - сказал Песков в интервью РИА Новости. Интервью с пресс-секретарем президента РФ провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952346171.html

россия

луганск

донбасс

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россия, луганск, донбасс, дмитрий песков, оон