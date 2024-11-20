Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом - РИА Новости, 20.11.2024
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом
Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:12
2024-11-20T23:12
россия
луганск
донбасс
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_e553471caea4f13c9a688a87adea8484.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Патриотизм - это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", - сказал Песков в интервью РИА Новости. Интервью с пресс-секретарем президента РФ провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952346171.html
россия
луганск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_17a595aff902f5bf48f667cf93b5787a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганск, донбасс, дмитрий песков, оон
Россия, Луганск, Донбасс, Дмитрий Песков, ООН
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом

Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Патриотизм - это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", - сказал Песков в интервью РИА Новости.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер
12 июня, 12:24
 
РоссияЛуганскДонбассДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала