https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом - РИА Новости, 20.11.2024
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом
Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:12
2024-11-20T23:12
2024-11-20T23:12
россия
луганск
донбасс
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_e553471caea4f13c9a688a87adea8484.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриотизм - это любовь к Родине, которая в свою очередь складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Патриотизм - это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", - сказал Песков в интервью РИА Новости. Интервью с пресс-секретарем президента РФ провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952346171.html
россия
луганск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_17a595aff902f5bf48f667cf93b5787a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, донбасс, дмитрий песков, оон
Россия, Луганск, Донбасс, Дмитрий Песков, ООН
Песков рассказал, что он понимает под патриотизмом
Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим