https://ria.ru/20241120/peskov-1984734322.html

Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине, сообщил Песков

Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 20.11.2024

Запад все больше вовлекается в конфликт на Украине, сообщил Песков

Страны Запада, разрешая Киеву удары дальнобойным оружием по территории России, еще больше вовлекаются в конфликт на Украине, что ведет к его эскалации, заявил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:14

2024-11-20T06:14

2024-11-20T07:36

россия

брянская область

дмитрий песков

владимир путин

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вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Страны Запада, разрешая Киеву удары дальнобойным оружием по территории России, еще больше вовлекаются в конфликт на Украине, что ведет к его эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо", — сказал Песков в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Интервью у пресс-секретаря президента взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html

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россия, брянская область, дмитрий песков, владимир путин, украина, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, с-400 «триумф»