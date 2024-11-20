https://ria.ru/20241120/peskov-1984730816.html

Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024

Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Западные политики по-прежнему пытаются использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:13

2024-11-20T04:13

2024-11-20T06:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Западные политики по-прежнему пытаются использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о разрешении ВСУ на удары дальнобойным оружием."Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей", — сказал Песков.Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html

https://ria.ru/20241120/doktrina-1984728631.html

россия

украина

брянская область

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