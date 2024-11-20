Экс-военачальник НАТО предложил создать демилитаризованную зону на Украине
Экс-военачальник НАТО предложил привлечь силы ООН при урегулировании на Украине
Военные наблюдатели ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил в рамках урегулирования конфликта на Украине создать демилитаризованную зону, направить туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отложить на несколько лет принятие Киева в ЕС и альянс. Об этом он пишет в статье для агентства Блумберг.
Как пишет Ставридис, закрепились новые территориальные реалии: Россия сохранит за собой Крым и новые регионы.
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"Следующим шагом является достижение реального прекращения огня путем образования демилитаризованной зоны..., которую будут патрулировать противоборствующие стороны... Или, что, возможно, лучше, но менее вероятно, можно направить туда нейтральные силы ООН по поддержанию мира из Латинской Америки или Африки", - отметил он.
Экс-военачальник НАТО также полагает, что отправным пунктом в переговорах по Украине может стать откладывание возможности ее вступления в ЕС на пять лет, а в альянс - на десять.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.