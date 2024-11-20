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В Москве стартовал полуфинал олимпиады "Иннагрика" - РИА Новости, 20.11.2024
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09:01 20.11.2024 (обновлено: 09:03 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/moskva-1984744681.html
В Москве стартовал полуфинал олимпиады "Иннагрика"
В Москве стартовал полуфинал олимпиады "Иннагрика" - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве стартовал полуфинал олимпиады "Иннагрика"
Полуфинал Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стартовал на площадках Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:01
2024-11-20T09:03
россия
москва
наталия попова
иннопрактика
московский физико-технический институт
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
технологии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полуфинал Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стартовал на площадках Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева и Московского физико-технического института. Результатом мероприятия станет обучение 200 детей современным методам разработки новых технологий в области инновационного агротеха, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика". В 2024 году при поддержке правительства Москвы в столице впервые проходит Всероссийская олимпиада по агрогенетике "Иннагрика" - единственное мероприятие в области аграрной науки, которое позволяет старшеклассникам поработать в лучших научных лабораториях страны и примерить на себя профессии генетика, селекционера, биоинформатика. Одним из направлений исследований участников олимпиады "Иннагрика" является участие в сохранении устойчивого развития питомниководства. Грибковые заболевания наносят большой урон яблоневым садам во всех регионах мира. Эффективная борьба всего лишь с двумя заболеваниями — паршой и мучнистой росой - требует проведения до 20 химических обработок садов в год. Поиск новых генотипов для селекции плодовых культур, устойчивых к парше и мучнистой росе, - одна из приоритетных задач для сегмента плодовых культур. И старшеклассники предлагают свои методы и подходы в этой области. В рамках практической работы участники "Иннагрики" также занимаются поиском новых штаммов почвенных бактерий, способных синтезировать ауксины – кислоты, которые позволяют стимулировать рост и развитие важных для экономики России сельхозкультур; выявляют механизмы повышения устойчивости риса к засухе под влиянием грибов, живущих в тканях растений, другими исследованиями. "В Москве расположены ведущие научные центры в области генетики, селекции и биотехнологий, а также штаб-квартиры ведущих аграрных холдингов и производителей продуктов питания. Это создает очень хорошие условия для поведения таких мероприятий как олимпиада "Иннагрика", участники которой имеют возможность познакомиться и поработать с экспертами и учеными из большой аграрной науки", – прокомментировала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. В 2024 году олимпиада "Иннагрика" помимо основного направления по агрогенетике включает два новых трека: агрохимия и агротех. Новые направления позволяют привлечь к аграрной науке и образованию детей, интересующихся математикой, информатикой и общей химией. "Иннагрика" – Всероссийская олимпиада по агрогенетике. Ее целями является повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК. Организаторами олимпиады выступают Минобрнауки РФ, Минсельхоз РФ, компания "Иннопрактика", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.И. Тимирязева. Официальные партнеры олимпиады - АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг".
https://ri.ria.ru/20241120/nauka-1984645238.html
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россия, москва, наталия попова, иннопрактика, московский физико-технический институт, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), технологии
Россия, Москва, Наталия Попова, Иннопрактика, Московский физико-технический институт, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Технологии
В Москве стартовал полуфинал олимпиады "Иннагрика"

Юные ученые разрабатывают агротехнологии на олимпиаде "Иннагрика" в Москве

© Фото предоставлено оргкомитетом Олимпиады "Иннагрика"Олимпиада "Иннагрика"
Олимпиада Иннагрика - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено оргкомитетом Олимпиады "Иннагрика"
Олимпиада "Иннагрика"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полуфинал Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стартовал на площадках Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева и Московского физико-технического института. Результатом мероприятия станет обучение 200 детей современным методам разработки новых технологий в области инновационного агротеха, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".
В 2024 году при поддержке правительства Москвы в столице впервые проходит Всероссийская олимпиада по агрогенетике "Иннагрика" - единственное мероприятие в области аграрной науки, которое позволяет старшеклассникам поработать в лучших научных лабораториях страны и примерить на себя профессии генетика, селекционера, биоинформатика.
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Одним из направлений исследований участников олимпиады "Иннагрика" является участие в сохранении устойчивого развития питомниководства. Грибковые заболевания наносят большой урон яблоневым садам во всех регионах мира. Эффективная борьба всего лишь с двумя заболеваниями — паршой и мучнистой росой - требует проведения до 20 химических обработок садов в год. Поиск новых генотипов для селекции плодовых культур, устойчивых к парше и мучнистой росе, - одна из приоритетных задач для сегмента плодовых культур. И старшеклассники предлагают свои методы и подходы в этой области.
В рамках практической работы участники "Иннагрики" также занимаются поиском новых штаммов почвенных бактерий, способных синтезировать ауксины – кислоты, которые позволяют стимулировать рост и развитие важных для экономики России сельхозкультур; выявляют механизмы повышения устойчивости риса к засухе под влиянием грибов, живущих в тканях растений, другими исследованиями.
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"В Москве расположены ведущие научные центры в области генетики, селекции и биотехнологий, а также штаб-квартиры ведущих аграрных холдингов и производителей продуктов питания. Это создает очень хорошие условия для поведения таких мероприятий как олимпиада "Иннагрика", участники которой имеют возможность познакомиться и поработать с экспертами и учеными из большой аграрной науки", – прокомментировала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.
В 2024 году олимпиада "Иннагрика" помимо основного направления по агрогенетике включает два новых трека: агрохимия и агротех. Новые направления позволяют привлечь к аграрной науке и образованию детей, интересующихся математикой, информатикой и общей химией.
"Иннагрика" – Всероссийская олимпиада по агрогенетике. Ее целями является повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК.
Организаторами олимпиады выступают Минобрнауки РФ, Минсельхоз РФ, компания "Иннопрактика", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.И. Тимирязева. Официальные партнеры олимпиады - АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг".
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