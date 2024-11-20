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Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов

Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов - РИА Новости, 20.11.2024

Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов

В ООН оригинально высказались по поводу байденовских дальнобойных ударов по России. По идее, организация, чьей целью официально заявлено мирное развитие всех... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:05

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В ООН оригинально высказались по поводу байденовских дальнобойных ударов по России. По идее, организация, чьей целью официально заявлено мирное развитие всех стран, должна была бы хоть попытаться привлечь старика к ответу. Пояснить ему, что он своей костлявой ножкой только что пнул человечество в сторону ядерного уничтожения. Предложить какие-то иные варианты. Вмешаться.Однако в офисе генсека ООН ограничились призывом к защите гражданских лиц — и на этом все. Звучит, конечно, это заявление как чистое издевательство. Под подобные призывы гибли мирные люди в Сербии и Ливии, Ираке и Афганистане. И американцам, и их прокси на судьбу гражданских было не просто наплевать. Убийства мирных жителей совершались абсолютно сознательно — с целью запугать, надавить, затерроризировать. Сломать систему управления и подчинить себе сломленное государство.Никаких иллюзий по поводу чиновников ООН, которые сидят в Нью-Йорке, окормляются из рук дяди Сэма, носят дорогие костюмы и плевать хотели на жизни людей, у граждан России, конечно же, нет. Но это не повод встречать молчанием изумительные заявления из офиса генсека.Собственно, наше молчание — это то, чего больше всего хотят от нас наши враги. России пытаются зажать рот, отказать в праве на высказывание. Сидите и не высовывайтесь — таков главный месседж западной пропаганды. Но если о положении дел не будем высказываться мы, то как мир узнает правду?Поэтому хочется честно сказать чиновникам ООН, а также многочисленным так называемым правозащитникам и прочим патентованным западным гуманистам: ваше лицемерие отвратительно. Вы прекрасно знаете, что российскую сторону ни к чему призывать не надо — мы и так воюем в белых перчатках, наши бойцы жизнью рискуют, чтобы обезопасить украинское гражданское население.А вот режим Зеленского уже давно хуже обезьяны с гранатой. В Киеве отлично понимают, что российские военные цели давно и надежно защищены, они хотят только террора. Бить они будут именно по мирным жителям.Мы это проходили уже и в Севастополе, и в Донецке, и в Белгороде. По нашей земле, по нашим людям уже лупили всей этой дальнобойной дрянью. Где тогда были западные гуманисты? Как им отозвалась слезинка ребенка?Россиянам от ООН не нужно никакой защиты. Мы, слава богу, не Ирак и не Афганистан. Нас прекрасно защитит наша ПВО. Народ на местах и инфраструктура подготовлены ко всем вариантам развития событий. Мы полностью доверяем нашим военным, за время СВО они доказали: мы за ними — как за каменной стеной.Однако офису генсека ООН стоило бы озаботиться неистовым желанием Байдена утащить с собой весь мир в могилу. Понятно, что ему хочется перед уходом подложить свинью Трампу, да и возрастные когнитивные искажения нарастают с каждым днем. Но ведь старик так высоко шагнул по лестнице эскалации, что даже ко всему приученные европейцы забились в истерике и стали оттуда его стаскивать.Ситуация с разрешением ударов по России выглядит посерьезнее, чем Карибский кризис. Тем более что на этот раз выставить украинцев живым щитом не получится. Полетные задания американским ракетам устанавливают американские военные, всю информацию для них обеспечивают американские спутники. Президент Путин доступно объяснил, что все это будет означать вступление НАТО в войну против России. Наш ответ прилетит по соответствующему адресу.В такой, мягко говоря, непростой ситуации разве не ООН должна выступать главным миротворцем? Риски ведь для всего человечества совершенно очевидны. Но нет, вместо попыток как-то разгрести самый серьезный военный кризис со времен Второй мировой войны мы слышим лишь какие-то невнятные заявления.Москва неустанно доносит до Запада свою позицию, она абсолютно прозрачна. Удары американскими, английскими, французскими ракетами по нашей земле нами будут восприняты как прямая агрессия стран НАТО. Ответ будет соответствующим.В связи с вышеперечисленными угрозами президент Путин подписал вчера обновленную доктрину ядерного сдерживания. Страна — обладательница самого большого и продвинутого ядерного арсенала в мире сумеет защитить своих граждан от всех угроз, в том числе неядерных.Согласно новой концепции, ядерное сдерживание может применяться в отношении неядерных стран, если они нападают в тандеме с ядерными державами. Также ядерным оружием можно ответить на агрессию с использованием обычных вооружений, если она угрожает нашему суверенитету. Ядерное сдерживание будет применено при угрозе экологически опасным объектам — понятно, что имеются в виду АЭС. Наши враги задействуют неядерное оружие массового поражения, например химическое или бактериологическое? И здесь может быть предусмотрен ядерный ответ.А вот удары ракетами дальнего радиуса действия по территории России? Подпадают ли они под условия применения ядерного сдерживания? По словам пресс-секретаря российского президента, это именно тот случай. "Да, об этом говорится", — сухо отметил Дмитрий Песков.В новой доктрине перечислен полный ассортимент угроз, которые страны Запада во главе с США представляют нам сегодня, прячась за спинами украинцев. Об этой концепции Путин рассказывал еще в сентябре — тогда, как видим, до западников не дошло. Что ж, теперь могут почитать на досуге, обсудить со своими военными, может, хоть те объяснят потерявшим рассудок политикам, что их ждет.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984577467.html

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москва, нато, россия, аналитика