https://ria.ru/20241118/oon-1984473425.html

В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России

В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России

Офис генерального секретаря ООН призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:50

2024-11-18T20:50

2024-11-18T23:20

в мире

оон

вооруженные силы украины

россия

украина

сша

стефан дюжаррик

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ataki-1984462812.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, стефан дюжаррик, джо байден, atacms