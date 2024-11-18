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В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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20:50 18.11.2024 (обновлено: 23:20 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/oon-1984473425.html
В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России
В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России
Офис генерального секретаря ООН призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:50
2024-11-18T23:20
в мире
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вооруженные силы украины
россия
украина
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стефан дюжаррик
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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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в мире, оон, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, стефан дюжаррик, джо байден, atacms
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, Стефан Дюжаррик, Джо Байден, ATACMS
В офисе генсека ООН прокомментировали разрешение на удары ВСУ вглубь России

ООН призвала к защите гражданских на фоне разрешения на удары ВСУ вглубь России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД рассказал, что будут означать атаки Киева ракетами вглубь России
Вчера, 19:58
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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В миреООНВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСШАСтефан ДюжаррикДжо БайденATACMS
 
 
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