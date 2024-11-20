https://ria.ru/20241120/mishustin-1984786527.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что она была... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:02

2024-11-20T12:02

2024-11-20T12:02

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что она была доброжелательной, открытой, щедро дарила свое душевное тепло окружающим, её роли принесли любовь миллионов людей. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Доме кино в Москве. После этого актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". "Светлана Афанасьевна была доброжелательным и открытым человеком. Щедро дарила свое душевное тепло окружающим. Такой она и останется в памяти всех, кто знал, ценил и уважал её. Я очень прошу передать мои глубочайшие соболезнования родным Светланы Афанасьевны, коллегам и её многочисленным поклонникам", - написал Мишустин в телеграмме, которую прочитала директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина в ходе церемонии прощания. Он отметил, что роли Светличной принесли профессиональное признание, успех, популярность и любовь миллионов людей. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рсфср, москва, светлана светличная, михаил мишустин, михаил калик, дом кино, общество