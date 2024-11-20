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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной - РИА Новости, 20.11.2024
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12:02 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984786527.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что она была... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:02
2024-11-20T12:02
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что она была доброжелательной, открытой, щедро дарила свое душевное тепло окружающим, её роли принесли любовь миллионов людей. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Доме кино в Москве. После этого актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". "Светлана Афанасьевна была доброжелательным и открытым человеком. Щедро дарила свое душевное тепло окружающим. Такой она и останется в памяти всех, кто знал, ценил и уважал её. Я очень прошу передать мои глубочайшие соболезнования родным Светланы Афанасьевны, коллегам и её многочисленным поклонникам", - написал Мишустин в телеграмме, которую прочитала директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина в ходе церемонии прощания. Он отметил, что роли Светличной принесли профессиональное признание, успех, популярность и любовь миллионов людей. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
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россия, рсфср, москва, светлана светличная, михаил мишустин, михаил калик, дом кино, общество
Россия, РСФСР, Москва, Светлана Светличная, Михаил Мишустин, Михаил Калик, Дом кино, Общество
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной

Мишустин: Светличная щедро дарила свое душевное тепло окружающим

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Светлана Светличная. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, отметив, что она была доброжелательной, открытой, щедро дарила свое душевное тепло окружающим, её роли принесли любовь миллионов людей.
Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Доме кино в Москве. После этого актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".
"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме Герой нашего времени

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

© РИА Новости
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1 из 10
© Мосфильм (1965)

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

Светлана Светличная в фильме Стряпуха

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

© Мосфильм (1965)
2 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

Евгений Леонов в роли Травкина и Светлана Светличная в роли работницы телевидения в фильме Георгия Данелии Тридцать три

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

Киноактеры Светлана Светличная и Владимир Ивашов

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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4 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

© РИА Новости / РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

Александр Збруев и Светлана Светличная в художественном фильме Чистые пруды

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

Актриса Светлана Светличная

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

© Мосфильм (1965)
2 из 10

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
4 из 10

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Светлана Афанасьевна была доброжелательным и открытым человеком. Щедро дарила свое душевное тепло окружающим. Такой она и останется в памяти всех, кто знал, ценил и уважал её. Я очень прошу передать мои глубочайшие соболезнования родным Светланы Афанасьевны, коллегам и её многочисленным поклонникам", - написал Мишустин в телеграмме, которую прочитала директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина в ходе церемонии прощания.
Он отметил, что роли Светличной принесли профессиональное признание, успех, популярность и любовь миллионов людей.
В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная
16 ноября, 14:48
 
РоссияРСФСРМоскваСветлана СветличнаяМихаил МишустинМихаил КаликДом киноОбщество
 
 
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