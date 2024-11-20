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Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину - РИА Новости, 20.11.2024
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03:40 20.11.2024 (обновлено: 14:10 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину - РИА Новости, 20.11.2024
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России и после обновления российской ядерной доктрины... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:40
2024-11-20T14:10
россия
москва
киев
эммануэль макрон
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
нато
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России и после обновления российской ядерной доктрины призвал Москву принять участие в "коллективной деэскалации" ситуации на Украине. Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим. "Я призываю президента Путина к здравому смыслу и его обязанностям &lt;…&gt; соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации", — заявил он на полях саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро. Трансляцию вел Елисейский дворец. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ее ядерной доктрины. В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике Москвы по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь ее территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по России в радиусе 300 километров. Украинские издания РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский 24 канал сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны России заявило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — фактически они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html
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россия, москва, киев, эммануэль макрон, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато, вооруженные силы украины, оон, с-400 «триумф»
Россия, Москва, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН, С-400 «Триумф»
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину

Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь РФ призвал ее к коллективной деэскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России и после обновления российской ядерной доктрины призвал Москву принять участие в "коллективной деэскалации" ситуации на Украине.
Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном
19 ноября, 17:07
"Я призываю президента Путина к здравому смыслу и его обязанностям <…> соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации", — заявил он на полях саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро. Трансляцию вел Елисейский дворец.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ее ядерной доктрины. В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике Москвы по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь ее территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по России в радиусе 300 километров.
Украинские издания РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский 24 канал сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны России заявило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России
19 ноября, 04:40
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — фактически они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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