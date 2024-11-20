https://ria.ru/20241120/krokus-1984894826.html
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.11.2024
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает в среду корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:30
2024-11-20T18:30
2024-11-20T18:35
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство удовлетворить, продлить Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля", - огласила решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Ранее суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё четырем фигурантам этого дела.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html
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происшествия, москва, крокус, крокус сити холл, россия, владимир путин, красногорск, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Крокус, Крокус Сити Холл, Россия, Владимир Путин, Красногорск, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" до 22 февраля
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить, продлить Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля", - огласила решение судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё четырем фигурантам этого дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ
России Александр Бортников
.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана
и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске
. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.