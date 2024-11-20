https://ria.ru/20241120/krokus-1984894826.html

Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.11.2024

Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает в среду корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:30

2024-11-20T18:30

2024-11-20T18:35

происшествия

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крокус сити холл

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красногорск

александр бортников

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство удовлетворить, продлить Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля", - огласила решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Ранее суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё четырем фигурантам этого дела.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

https://ria.ru/20241110/sk-1982934476.html

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