Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову, Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Накануне суд до той же даты продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов - единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация