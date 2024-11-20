https://ria.ru/20241120/krokus-1984829215.html

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.11.2024

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:31

2024-11-20T14:31

2024-11-20T14:31

происшествия

россия

брянская область

таджикистан

владимир путин

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984817692_0:222:3190:2016_1920x0_80_0_0_a91a7edb4561d0198cdb686e824ae5bc.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову, Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Накануне суд до той же даты продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов - единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html

россия

брянская область

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянская область, таджикистан, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус