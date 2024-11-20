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Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.11.2024
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14:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/krokus-1984829215.html
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.11.2024
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:31
2024-11-20T14:31
происшествия
россия
брянская область
таджикистан
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову, Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Накануне суд до той же даты продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов - единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html
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происшествия, россия, брянская область, таджикистан, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Происшествия, Россия, Брянская область, Таджикистан, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову, Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.
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Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся
17 ноября, 05:43
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Накануне суд до той же даты продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов - единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники.
Жительница Владимирской области извинилась за видео, в котором она заявила, что собирается устроить теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СК завел дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в "Крокусе"
12 ноября, 15:18
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
18 октября, 07:03
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьТаджикистанВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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