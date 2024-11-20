https://ria.ru/20241120/kreml-1984751642.html

В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа

В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа

Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:45

2024-11-20T09:45

2024-11-20T09:45

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли создание в России нового федерального округа.Он добавил, что новые регионы в условиях продолжающейся спецоперации нуждаются в "специальном обращении в ручном режиме"."Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим", - уточнил пресс-секретарь главы государства.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

https://ria.ru/20241105/putin-1981975310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков