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В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа - РИА Новости, 20.11.2024
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09:45 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kreml-1984751642.html
В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа
В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа - РИА Новости, 20.11.2024
В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа
Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:45
2024-11-20T09:45
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли создание в России нового федерального округа.Он добавил, что новые регионы в условиях продолжающейся спецоперации нуждаются в "специальном обращении в ручном режиме"."Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим", - уточнил пресс-секретарь главы государства.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241105/putin-1981975310.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле не принимали решений о создании нового федерального округа

Песков: решений о создании нового федерального округа в России не принималось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли создание в России нового федерального округа.
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Он добавил, что новые регионы в условиях продолжающейся спецоперации нуждаются в "специальном обращении в ручном режиме".
"Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим", - уточнил пресс-секретарь главы государства.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
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