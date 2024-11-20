https://ria.ru/20241120/konflikt-1984787952.html

России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков

России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024

России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков

России важно достичь своих целей в украинском конфликте, президент РФ Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:06

2024-11-20T12:06

2024-11-20T12:06

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владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России важно достичь своих целей в украинском конфликте, президент РФ Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска. "Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать, как пройдет граница между Россией и Украиной. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984767396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, в мире