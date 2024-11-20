Рейтинг@Mail.ru
России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/konflikt-1984787952.html
России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков
России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков
России важно достичь своих целей в украинском конфликте, президент РФ Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:06
2024-11-20T12:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России важно достичь своих целей в украинском конфликте, президент РФ Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска. "Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать, как пройдет граница между Россией и Украиной. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984767396.html
https://ria.ru/20241120/polsha-1984784760.html
https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_548614ef0dc6bb5ae67729e7e614adbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
России не подходит вариант заморозки украинского конфликта, заявил Песков

Песков: России важно достичь целей, заморозка украинского конфликта не подойдет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России важно достичь своих целей в украинском конфликте, президент РФ Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине
Вчера, 10:43
"Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать, как пройдет граница между Россией и Украиной.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Кандидат в президенты Польши призвал остановить конфликт на Украине
Вчера, 11:57
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала