https://ria.ru/20241120/istoriya-1984760351.html

Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах

Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах - РИА Новости, 20.11.2024

Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о новых РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:19

2024-11-20T10:19

2024-11-20T11:58

общество

александр чубарьян

российская академия наук

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах."Новые учебники содержат современные оценки тех или иных событий", — заявил академик. Не утверждая, что в науке есть полное совпадение взглядов относительно российской истории, ученый отметил: "Выработан сбалансированный общий подход, и он присутствует в учебниках".Подчеркнув, что "учебник – не монография", историк остановился на дискуссионной теме: "Нужно совершенствовать ЕГЭ. В нем надо усиливать творческое начало, уходить от формализованных ответов". Также академик призвал ввести в школьную программу посещение музеев.Анализируя результаты археологических раскопок на территории нашей страны, включая Сибирь, Поволжье, древние поселения и города в Причерноморье, Чубарьян подтвердил: "Это входит в контекст истории древнего мира".Вспоминая историю Великой Отечественной войны, ученый подчеркнул: "Это такое явление нашей жизни, которое никогда никуда не уйдет. Оно имеет огромное значение для нашей страны — и как предмет нашей гордости за Победу, и горечи по поводу огромного количества жертв. Все-таки мы потеряли 27 миллионов человек. Но у молодых людей сегодня уже нет ни родителей, ни бабушек, ни дедушек, которые участвовали в войне".Рассматривая направления дальнейшей работы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН сообщил: "В конце апреля мы планируем очень большую конференцию, посвященную 80-летию Победы, на которую мы пригласим, конечно, все страны, которые участвовали, и другие. Она абсолютно открыта для всех"."История войны останется как важнейший элемент внутри нашей страны, воспитания", — заключил академик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр чубарьян, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование