Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 20.11.2024 (обновлено: 11:58 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/istoriya-1984760351.html
Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах
Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах - РИА Новости, 20.11.2024
Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах
В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о новых РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:19
2024-11-20T11:58
общество
александр чубарьян
российская академия наук
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42b9c2cefc11dab5b3b3454e39120108.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах."Новые учебники содержат современные оценки тех или иных событий", — заявил академик. Не утверждая, что в науке есть полное совпадение взглядов относительно российской истории, ученый отметил: "Выработан сбалансированный общий подход, и он присутствует в учебниках".Подчеркнув, что "учебник – не монография", историк остановился на дискуссионной теме: "Нужно совершенствовать ЕГЭ. В нем надо усиливать творческое начало, уходить от формализованных ответов". Также академик призвал ввести в школьную программу посещение музеев.Анализируя результаты археологических раскопок на территории нашей страны, включая Сибирь, Поволжье, древние поселения и города в Причерноморье, Чубарьян подтвердил: "Это входит в контекст истории древнего мира".Вспоминая историю Великой Отечественной войны, ученый подчеркнул: "Это такое явление нашей жизни, которое никогда никуда не уйдет. Оно имеет огромное значение для нашей страны — и как предмет нашей гордости за Победу, и горечи по поводу огромного количества жертв. Все-таки мы потеряли 27 миллионов человек. Но у молодых людей сегодня уже нет ни родителей, ни бабушек, ни дедушек, которые участвовали в войне".Рассматривая направления дальнейшей работы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН сообщил: "В конце апреля мы планируем очень большую конференцию, посвященную 80-летию Победы, на которую мы пригласим, конечно, все страны, которые участвовали, и другие. Она абсолютно открыта для всех"."История войны останется как важнейший элемент внутри нашей страны, воспитания", — заключил академик.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52c0e61f17eb1bdba2a7ffa698cdaf1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр чубарьян, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Александр Чубарьян, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование

Эксперт рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовые учебники "История России" и "Всеобщая история"
Новые учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о новых подходах к преподаванию истории в школах.
"Новые учебники содержат современные оценки тех или иных событий", — заявил академик. Не утверждая, что в науке есть полное совпадение взглядов относительно российской истории, ученый отметил: "Выработан сбалансированный общий подход, и он присутствует в учебниках".
Подчеркнув, что "учебник – не монография", историк остановился на дискуссионной теме: "Нужно совершенствовать ЕГЭ. В нем надо усиливать творческое начало, уходить от формализованных ответов". Также академик призвал ввести в школьную программу посещение музеев.
Анализируя результаты археологических раскопок на территории нашей страны, включая Сибирь, Поволжье, древние поселения и города в Причерноморье, Чубарьян подтвердил: "Это входит в контекст истории древнего мира".
Вспоминая историю Великой Отечественной войны, ученый подчеркнул: "Это такое явление нашей жизни, которое никогда никуда не уйдет. Оно имеет огромное значение для нашей страны — и как предмет нашей гордости за Победу, и горечи по поводу огромного количества жертв. Все-таки мы потеряли 27 миллионов человек. Но у молодых людей сегодня уже нет ни родителей, ни бабушек, ни дедушек, которые участвовали в войне".
Рассматривая направления дальнейшей работы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН сообщил: "В конце апреля мы планируем очень большую конференцию, посвященную 80-летию Победы, на которую мы пригласим, конечно, все страны, которые участвовали, и другие. Она абсолютно открыта для всех".
"История войны останется как важнейший элемент внутри нашей страны, воспитания", — заключил академик.
 
ОбществоАлександр ЧубарьянРоссийская академия наукСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала