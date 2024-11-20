Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 20.11.2024 (обновлено: 15:05 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/grossi-1984835876.html
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы - РИА Новости, 20.11.2024
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не должен быть перезапущен, пока ситуация с ядерной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:45
2024-11-20T15:05
в мире
магатэ
вена
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не должен быть перезапущен, пока ситуация с ядерной безопасностью на станции остается под угрозой, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси"Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Она продолжает сталкиваться с проблемами, не в последнюю очередь из-за уязвимости имеющихся за пределами площадки линий электропередачи. Все шесть реакторов остаются в состоянии холодного останова, и Агентство по-прежнему требует, чтобы ни один реактор не был вновь запущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой", - отметил Гросси в своем вступительном заявлении Совету управляющих МАГАТЭ. Текст речи в том виде, в котором он был подготовлен к выступлению, журналистам предоставила пресс-служба МАГАТЭ.Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241117/aes-1984280989.html
https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html
вена
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e703d5ed078cfcb6a557168cfd2dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, вена, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Вена, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы

Гросси: МАГАТЭ против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока безопасность под угрозой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не должен быть перезапущен, пока ситуация с ядерной безопасностью на станции остается под угрозой, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси
"Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Она продолжает сталкиваться с проблемами, не в последнюю очередь из-за уязвимости имеющихся за пределами площадки линий электропередачи. Все шесть реакторов остаются в состоянии холодного останова, и Агентство по-прежнему требует, чтобы ни один реактор не был вновь запущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой", - отметил Гросси в своем вступительном заявлении Совету управляющих МАГАТЭ. Текст речи в том виде, в котором он был подготовлен к выступлению, журналистам предоставила пресс-служба МАГАТЭ.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
МАГАТЭ: на Украине на полную мощность работают только два реактора АЭС
17 ноября, 19:38
Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.
Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта
14 ноября, 16:30
 
В миреМАГАТЭВенаДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала