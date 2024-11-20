https://ria.ru/20241120/grossi-1984835876.html

В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы

В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы - РИА Новости, 20.11.2024

В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не должен быть перезапущен, пока ситуация с ядерной... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:45

2024-11-20T14:45

2024-11-20T15:05

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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не должен быть перезапущен, пока ситуация с ядерной безопасностью на станции остается под угрозой, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси"Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Она продолжает сталкиваться с проблемами, не в последнюю очередь из-за уязвимости имеющихся за пределами площадки линий электропередачи. Все шесть реакторов остаются в состоянии холодного останова, и Агентство по-прежнему требует, чтобы ни один реактор не был вновь запущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой", - отметил Гросси в своем вступительном заявлении Совету управляющих МАГАТЭ. Текст речи в том виде, в котором он был подготовлен к выступлению, журналистам предоставила пресс-служба МАГАТЭ.Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241117/aes-1984280989.html

https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html

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в мире, магатэ, вена, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс