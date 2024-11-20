https://ria.ru/20241120/forum-1984909094.html

Форум, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Волгограде

Форум, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Волгограде - РИА Новости, 20.11.2024

Форум, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Волгограде

Вопросы информационного обеспечения мероприятий Парламентского Собрания (ПС) Союза Беларуси и России, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:35

2024-11-20T20:35

2024-11-20T20:35

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

волгоград

белоруссия

снг

день победы

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вопросы информационного обеспечения мероприятий Парламентского Собрания (ПС) Союза Беларуси и России, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, обсуждены на заседании комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает Sputnik.Инициатором проведения этого масштабного патриотического мероприятия выступило руководство Парламентского собрания Союза Беларуси и России."Важнейшим мероприятием, инициированным руководством Парламентского собрания Союза Беларуси и России станет проведение Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", - отметил на заседании заместитель ответственного секретаря ПС Вадим Иванец, его слова приводит Sputnik.Форум пройдет в апреле 2025 года в Волгограде, в нем примут участие до 500 представителей Беларуси и России. Иванец уточнил, что это депутаты, сенаторы, научная общественность, молодежные патриотические организации. В качестве почетных гостей на мероприятие будут приглашены парламентские делегации стран-участниц СНГ и других дружественных стран, добавил он, подчеркнув, важность освещения предстоящего форума в союзных СМИ.В свою очередь, глава парламентской комиссии Игорь Луцкий отметил, что определенные силы не оставляют попыток исказить историческую правду о Великой Отечестве"Попытки дискредитации Великой Победы, изменения исторической памяти, попытки нивелировать подвиг советского солдата, скрыть геноцид белорусского народа, других народов Советского Союза постоянно предпринимаются", - констатировал Луцкий, его слова также приводит Sputnik.Поэтому, по мнению парламентария, сегодня тема войны как никогда актуальна, особенно в преддверии 80-й годовщины со дня Победы.На заседании комиссии было озвучено, что Телерадиовещательной организации Союзного государства и Секретариату Парламентского Собрания поручено проработать вопрос создания документального фильма, посвященного юбилею Победы.

https://ria.ru/20241120/pakhomov-1984882041.html

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россия, волгоград, белоруссия, снг, день победы