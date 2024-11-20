https://ria.ru/20241120/erdogan-1984807918.html

Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов

Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов - РИА Новости, 20.11.2024

Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить риторике победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по прекращению... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:20

2024-11-20T13:20

2024-11-20T13:26

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить риторике победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по прекращению конфликтов, ожидает от него шагов в этом направлении."Мы хотим верить риторике господина (Дональда) Трампа о прекращении войн и ожидаем от него шагов в этом направлении. Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе. Это наше самое естественное право. Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой. Наше отношение к гуманитарному кризису в Газе, израильской проблеме и Ближнему Востоку в целом известно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сша