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Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов - РИА Новости, 20.11.2024
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13:20 20.11.2024 (обновлено: 13:26 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/erdogan-1984807918.html
Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов
Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов - РИА Новости, 20.11.2024
Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить риторике победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по прекращению... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:20
2024-11-20T13:26
в мире
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сша
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить риторике победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по прекращению конфликтов, ожидает от него шагов в этом направлении."Мы хотим верить риторике господина (Дональда) Трампа о прекращении войн и ожидаем от него шагов в этом направлении. Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе. Это наше самое естественное право. Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой. Наше отношение к гуманитарному кризису в Газе, израильской проблеме и Ближнему Востоку в целом известно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html
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в мире, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сша
В мире, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, США
Турция ожидает от Трампа действий по прекращению конфликтов

Эрдоган: Турция хочет верить риторике Трампа по прекращению конфликтов

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить риторике победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по прекращению конфликтов, ожидает от него шагов в этом направлении.
"Мы хотим верить риторике господина (Дональда) Трампа о прекращении войн и ожидаем от него шагов в этом направлении. Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе. Это наше самое естественное право. Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой. Наше отношение к гуманитарному кризису в Газе, израильской проблеме и Ближнему Востоку в целом известно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.
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В миреТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСША
 
 
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