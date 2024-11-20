https://ria.ru/20241120/erdogan-1984805922.html
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире - РИА Новости, 20.11.2024
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:16
2024-11-20T13:16
2024-11-20T13:17
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
реджеп тайип эрдоган
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. "Мы ожидаем и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html
турция
анкара (провинция)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, украина
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно