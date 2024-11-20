https://ria.ru/20241120/erdogan-1984805922.html

Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире

Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире - РИА Новости, 20.11.2024

Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:16

2024-11-20T13:16

2024-11-20T13:17

в мире

турция

анкара (провинция)

россия

реджеп тайип эрдоган

украина

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. "Мы ожидаем и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html

турция

анкара (провинция)

россия

украина

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Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, украина