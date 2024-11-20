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Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире - РИА Новости, 20.11.2024
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13:16 20.11.2024 (обновлено: 13:17 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/erdogan-1984805922.html
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире - РИА Новости, 20.11.2024
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:16
2024-11-20T13:17
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
реджеп тайип эрдоган
украина
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно. "Мы ожидаем и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, украина
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина
Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире

Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно.
"Мы ожидаем и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Рио-де-Жанейро.
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В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраина
 
 
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