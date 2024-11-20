https://ria.ru/20241120/eksport-1984908035.html
РЭЦ и АСИ объединят усилия для развития экспорта креативных индустрий
РЭЦ и АСИ объединят усилия для развития экспорта креативных индустрий - РИА Новости, 20.11.2024
РЭЦ и АСИ объединят усилия для развития экспорта креативных индустрий
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Агентство стратегических инициатив планируют расширить сотрудничество в области поддержки экспорта креативных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:22
2024-11-20T20:22
2024-11-20T20:22
экономика
россия
чэнду
санкт-петербург
вероника никишина
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
росэксимбанк
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Агентство стратегических инициатив планируют расширить сотрудничество в области поддержки экспорта креативных индустрий, соответствующее соглашение 20 ноября на полях форума "Содружество моды" подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева."В рамках соглашения РЭЦ и АСИ намерены синхронизировать работу над концепцией развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года, проводить профильные мероприятия, а также запустить совместные инициативы для стимулирования экспорта продукции и услуг креативных индустрий", - говорится в сообщении."Развитие экспорта креативных индустрий отвечает как экономическим, так и политическим интересам России. Уже сейчас РЭЦ активно встраивается в работу с федеральными и региональными органами власти для поиска синергетического эффекта продвижения креативных индустрий на внешние рынки. Российская индустрия кино и анимации уже хорошо узнаваема за рубежом, остальные индустрии также имеют значительный потенциал для экспорта. Объединение уникальной экспертизы РЭЦ и наработанного опыта АСИ позволит нам предоставить дополнительные возможности для масштабирования успешных креативных продуктов за рубежом", - подчеркнула Никишина."Мы видим большой экспортный потенциал у отечественных креативных индустрий, которые последние годы демонстрируют динамичный рост. В 2023 году рост выручки креативного сектора в России более чем в 2 раза превышал средние значения по всей экономике. Выход на внешние рынки поможет креативному бизнесу еще быстрее расти и повышать свою конкурентоспособность, постепенно увеличивая долю России в совокупном объеме мирового экспорта креативных индустрий", - отметила Чупшева.Напомним, представителям креативных индустрий доступны такие меры поддержки, как участие в бизнес-миссиях и международных выставках, целевой поиск зарубежного партнера и консультации, финансовая и страховая поддержка ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа.Например, жители китайского города Чэнду, где с 11 по 17 ноября РЭЦ провел фестиваль-ярмарки "Сделано в России", смогли познакомиться с российскими мультсериалами и кино. В Чэнду показали "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилинки" от студии "Союзмультфильм", "Фиксики" от ГК "Рики", а также новинку - комедию "Водитель-олигарх".Третий международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства культуры России, министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и "Союзлегпрома".
https://ria.ru/20241120/indiya-1984891294.html
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экономика, россия, чэнду, санкт-петербург, вероника никишина, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), росэксимбанк, союзмультфильм, экспорт
Экономика, Россия, Чэнду, Санкт-Петербург, Вероника Никишина, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Росэксимбанк, Союзмультфильм, Экспорт
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Агентство стратегических инициатив планируют расширить сотрудничество в области поддержки экспорта креативных индустрий, соответствующее соглашение 20 ноября на полях форума "Содружество моды" подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
"В рамках соглашения РЭЦ и АСИ намерены синхронизировать работу над концепцией развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года, проводить профильные мероприятия, а также запустить совместные инициативы для стимулирования экспорта продукции и услуг креативных индустрий", - говорится в сообщении.
"Развитие экспорта креативных индустрий отвечает как экономическим, так и политическим интересам России. Уже сейчас РЭЦ активно встраивается в работу с федеральными и региональными органами власти для поиска синергетического эффекта продвижения креативных индустрий на внешние рынки. Российская индустрия кино и анимации уже хорошо узнаваема за рубежом, остальные индустрии также имеют значительный потенциал для экспорта. Объединение уникальной экспертизы РЭЦ и наработанного опыта АСИ позволит нам предоставить дополнительные возможности для масштабирования успешных креативных продуктов за рубежом", - подчеркнула Никишина.
"Мы видим большой экспортный потенциал у отечественных креативных индустрий, которые последние годы демонстрируют динамичный рост. В 2023 году рост выручки креативного сектора в России более чем в 2 раза превышал средние значения по всей экономике. Выход на внешние рынки поможет креативному бизнесу еще быстрее расти и повышать свою конкурентоспособность, постепенно увеличивая долю России в совокупном объеме мирового экспорта креативных индустрий", - отметила Чупшева.
Напомним, представителям креативных индустрий доступны такие меры поддержки, как участие в бизнес-миссиях и международных выставках, целевой поиск зарубежного партнера и консультации, финансовая и страховая поддержка ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа.
Например, жители китайского города Чэнду, где с 11 по 17 ноября РЭЦ провел фестиваль-ярмарки "Сделано в России", смогли познакомиться с российскими мультсериалами и кино. В Чэнду показали "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилинки" от студии "Союзмультфильм", "Фиксики" от ГК "Рики", а также новинку - комедию "Водитель-олигарх".
Третий международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства культуры России, министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и "Союзлегпрома".