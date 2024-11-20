https://ria.ru/20241120/dolgi-1984794513.html

Совфед одобрил закон о списании долгов для участников СВО

Совфед одобрил закон о списании долгов для участников СВО - РИА Новости, 20.11.2024

Совфед одобрил закон о списании долгов для участников СВО

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:30

2024-11-20T12:30

2024-11-20T12:42

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключен не ранее 1 декабря.Закон устанавливает, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращается. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам. Обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство.Исполнительное производство прекращается также в случае прекращения обязательств должника по таким основаниям, как гибель мобилизованного (контрактника, добровольца) или объявление судом его умершим или признание его инвалидом I группы.Уточняется перечень причин для полного или частичного приостановления исполнительного производства в отношении граждан или ИП. Это произойдёт в случае, если такое лицо принимает участие в СВО, а также проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ РФ в примыкающих к зоне СВО регионах.Эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.Кроме того, предусматривается, что на выплаты за участие в СВО обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений.Уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам – может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней.Уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору – не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления.Закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20241112/zakonoproekt--1983299754.html

https://ria.ru/20241102/dep-1981460517.html

https://ria.ru/20241112/reabilitatsiya-1983242363.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, безопасность