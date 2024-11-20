https://ria.ru/20241120/delo--1984846295.html
Во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками
Во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками - РИА Новости, 20.11.2024
Во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками
Дело о хулиганстве возбуждено по истории о нападении приезжих с палками на жителей Владимира, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:15
2024-11-20T15:15
2024-11-20T15:15
происшествия
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александр бастрыкин
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Дело о хулиганстве возбуждено по истории о нападении приезжих с палками на жителей Владимира, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видна группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Суть конфликта непонятна. "В социальных медиа сообщается, что во Владимире приезжие, вооружённые палками, напали на местных жителей. По данному факту СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин "дал поручение представить доклад о ходе расследования хулиганских действий приезжих во Владимирской области". Видео привлекло внимание и УМВД по региону, которое организовало проверку. Как сообщило ведомство, запись, "на которой группа молодых людей держит в руках палки и ведет себя агрессивно", выявлена в ходе мониторинга СМИ и интернета. По предварительным данным, инцидент произошел во Владимире. Ранее сообщений о данном факте в органы внутренних дел не поступало.
https://ria.ru/20241112/sochi-1983282547.html
https://ria.ru/20241106/peterburg-1982251986.html
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происшествия, россия, владимир, владимирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками
СК: во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками